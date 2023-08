Uddannelsesråd skal rette op på manglende resultater

Thomas Munk Veirum Tirsdag, 29. august 2023 - 07:46

En nylig analyse fra Naalakkersuisut afslører problemer på uddannelsesområdet.

Den såkaldte "mønsterbryder-effekt" har været aftagende, og stigningen i uddannelsesniveauet er stagneret.

Det faglige niveau i folkeskolen har desuden været dalende gennem de senere år, lyder nogle af konklusionerne i Naalakkersuisuts Uddannelsesplan 2023.

For at vende udviklingen har Naalakkersuisut planlagt en række tiltag. Herunder oprettelsen af et såkaldt uddannelsesråd.

Politisk uafhængigt

Rådet skal være politisk uafhængigt, og det forventes, at rådets medlemmer skal have en høj uddannelsesfaglig baggrund.

- Uddannelsesrådet skal udarbejde konkrete anbefalinger på uddannelsesområdet med henblik på at fremme et højere fagligt niveau, står der i Uddannelsesplanen.

Rådet skal desuden være med til at sikre, at bevillinger bliver så effektfulde som muligt, og rådet skal også bidrage til uddannelsesdebatten i samfundet.

I 2023 er der afsat en halv mio. kr. til arbejdet med at oprette rådet.

Fjernundervisning skal sikre mere lige muligheder

Naalakkersuisut understreger, at man ønsker at sikre landets økonomiske fremtid, og her er en forøgelse af uddannet arbejdskraft helt afgørende.

Ifølge Uddannelsesplanen skal der etableres et formelt system, der sikrer, at børn med handicap får mulighed for at få en uddannelse. Brug af fjernundervisning skal udbredes for give flere mulighed for uddannelse:

- De store krav til geografisk mobilitet bevirker, at nogen fravælger det eller frafalder undervejs. Øget brug af fjernundervisning på alle niveauer i uddannelsessystemet kan gøre systemet mere smidigt og øge imødekommelse over for individuelle behov hos studerende.

- Der er allerede gode erfaringer med fjernundervisning i folkeskolen og på gymnasieområdet. Målet er at sikre lige muligheder for alle, uanset hvor i landet man som studerende befinder sig, skriver Naalakkersuisut i planen.