Analyse: Stigning i uddannelsesniveau stagneret - niveauet i folkeskolen daler

Thomas Munk Veirum Fredag, 25. august 2023 - 07:46

Udviklingen i uddannelsesniveauet går ikke så godt som ønsket fra politisk hold, og det er et stort problem, da uddannelse anses som nøglen til at sikre samfundets sociale og økonomiske fremtid.

Derfor vil Naalakkersuisut skrotte nogle gældende målsætninger i uddannelsesstrategien fra 2015 og i stedet udarbejde mere realistiske mål.

Derudover viser eksamensresultater desværre, at det generelle niveau i folkeskolen er faldende, hvilket ventes at betyde faldende studieaktivitet de kommende år - særligt for drenge.

Det skriver Naalakkersuisut i en ny udgivelse: Uddannelsesplan II 2023.

Misser 70 procents-målsætning

Af planen fremgår det, at der i den gældende uddannelsesstrategi er et overordnet mål, der lyder: Af årgangene, som afslutter folkeskole fra 2015, skal 70 procent opnå en erhvervskompetencegivende uddannelse, inden de fylder 35 år - målet skal opnås senest i 2035.

Nedenstående graf viser den faktiske udvikling. Den (grå linje) ligger markant under, hvad der skal til for at opnå målet i 2035.

Naalakkersuisut/Uddannelsesplan II 2023

- Udviklingen i uddannelsesniveauet er stagneret i den nyeste tid, og målet vurderes usandsynligt at indfri.

- I perioden 2002-2005 var tendensen, at uddannelsesniveauet steg med ca. 3,29 procentpoint pr. år, og i perioden 2018-2021 var tendensen, at uddannelsesniveauet steg svagt med ca. 0,22 procentpoint pr. år, står der i planen.

Niveauet i folkeskolen falder

Derudover konkluderes det også i planen, at niveauet i folkeskolen falder, og at drengene klarer sig dårligere end pigerne.

- Hvis der ses bort fra engelsk, så er der disse år(siden 2016) et faldende niveau (i de primære fag; grønlandsk, dansk og matematik – skriftlige prøver).

- Desuden viser statistikkerne, at der er stigning i andelen af afgangselever, som fik karakteren Fx og F i dansk (skriftligt), eller som ikke gik op i afgangsprøven, står der i planen.

Det faldende niveau ventes at betyde et fald i studieaktiviteten for de unge i de næstkommende år – særligt for drenge. Analysen afslører også markante kommunale forskelle i elevernes resultater.

Vil lave nye mål

På baggrund af analyserne af det nuværende uddannelsesniveau konkluderer Naalakkersuisut, at kun få af de mål i Uddannelsesstrategien fra 2015, vurderes sandsynlige at indfri inden 2024.

Naalakkersuisut vil udarbejde nye og mere realistiske mål, lyder i planen:

- Naalakkersuisut ønsker derfor, at der arbejdes på at etablere en mere realistisk målramme, hvorfor der i 2023 vil blive formuleret en ny strategi, skriver Naalakkersuisut.

I forhold til problemerne i folkeskolen vil Naalakkersuisut i 2023 blandt andet have fokus på at styrke kvaliteten gennem revision af blandt andet læreplaner og forlagsstrategi.