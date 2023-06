U21 VM i håndbold: Grønland lider massivt nederlag i første kamp

Kassaaluk Kristensen Tirsdag, 20. juni 2023 - 11:03

Slovenien endte med at dominere hele åbningskampen af verdensmesterskaberne i herrehåndbold for U21 tirsdag. Her tabte Grønland 48-23 til Slovenien.

Til trods for det, mener landstræner af U21 herrerne, at holdet kæmpede bravt og ikke gav op på noget tidspunkt.

- Det er selvfølgelig ærgerligt, at kampen endte med så stor forskel på mål. Men jeg vil dog sige, at de unge kæmpede bravt på banen, og deres spilleteknik er virkelig god. Det vi skal kigge på til næste gang er, hvordan vi kan stoppe flere bolde i vores forsvar, siger Angutimmarik Kreutzmann til Sermitsiaq.AG efter kampen.

LÆS OGSÅ: Grønlands ungdomsherrer åbner VM tirsdag

Første halvleg endte 24-10 til Slovenien. Angutimmarik Kreutzmann påpeger, at det grønlandske hold allerede nu kan se, hvilke udfordringer landsholdet har.

Høje mod lave

Landstræner af U21 herrelandsholdet påpeger, at Grønlands modstandere generelt er højere og ældre. Spillerne måler i gennemsnit 1,90 meter og er omkring 20-21 år, mens Grønlands landshold har flere yngre spillere.

- Det er altid svært at vurdere, på hvilket niveau vi ligger. De andre andre landshold har et stort forspring i forhold til kamperfaring, og dermed ligger på højere niveauet. De spiller jævnligt landskampe, og har andre kampe hver uge. Det mangler vi i Grønland, siger træneren.

Han understreger samtidig, at Sloveniens spillere generelt er fysisk stærkere.

- Selvom kampen endte som den gjorde, så har alle spillerne nydt udfordringen, og blev ved med at give deres bedste, siger han.

Ny strategi på banen

Grønland skal møde Sverige torsdag den 22. juni 15.45 lokal tid, altså 10.45 grønlandsk tid. Her mener træneren, at Grønland kan gøre nytte af at følge godt med i Sveriges spilleteknik til deres første kamp tirsdag.

- Vi skal selvfølgelig også snakke vores forsvar og angrebsteknikker igennem før næste kamp. Der er flere punkter, hvor vi kan gøre det bedre. Sådan er det i sporten, siger Angutimmarik Kreutzmann.

Kampen endte på 48-23 til Slovenien.