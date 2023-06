Grønlands ungdomsherrer åbner VM tirsdag

Kassaaluk Kristensen Mandag, 19. juni 2023 - 15:25

Grønland har ikke deltaget i verdensmesterskaber i håndbold i over 10 år. Men nu tager landsholdene virkelig revanche med to landshold, der skal deltage i verdensmesterskaberne i år.

Det glæder eliteudvalgs formand i TAAK Arnanguak Steenholdt:

- Vi er meget stolte over, at Grønland disker op med to hold til verdensmesterskaberne i håndbold. Det første hold, herrelandsholdets U21 skal allerede spille kamp i morgen, og de er klar, siger hun til Sermitsiaq.AG.

Det grønlandske herrelandshold er ankommet til Athen søndag, og skal spille åbningskampen i deres pulje mod Slovenien tirsdag klokken 11.00 lokal tid, altså klokken 7.00 grønlandsk tid.

Klar til kamp

Det grønlandske U21 herrelandshold sikrede en plads i VM under turneringerne i december 2022. Siden har holdet haft to samlinger, mens trænerne sikrede træningsprogrammer til holdet op til verdensmesterskaberne.

- Vores primære fokus i VM-deltagelsen er, at de unge får en god oplevelse, og får erfaring i internationale kampe. Vi har svært ved at vurdere, hvor Grønland ligger i forhold til andre lande, da vi ikke har haft et hold af sted i flere år, siger Arnanguak Steenholdt.

I Athen, hvor verdensmesterskaberne skal spilles i dagene 20. juni til 2. juli, er der på nuværende tidspunkt 30 grader. Arnanguak Steenholdt oplyser, at herrerne har prøvet at spille på banen i Athen mandag.

- De skal selvfølgelig vænne sig til klimaet og banen her i Athen. Men de er klar til kamp, og har kæmpet samt trænet godt op til verdensmesterskaberne.

Finaler i starten af juli

Puljekampene holdes fra tirsdag til fredag, hvor Grønland er i pulje med Sverige, Slovenien og Bahrain. Derefter er der kamp mod andre puljer, mens finalerne afvikles søndag den 2. juli.

Du kan følge med resultaterne på International Handball Federations hjemmeside. Eliteudvalgs formanden oplyser, at nogle kampe også bliver vist på Viaplay.