U20 håndbolddrengene misser VM-billet

Kassaaluk Kristensen Fredag, 16. december 2022 - 17:51

Grønland misser semifinalerne i IHF-turneringerne i Mexico. U20 herrelandsholdet, der i denne uge er i Mexico skal i dag kæmpe mod Puerto Rico. Vinderne af matchen skal spille om 5. pladsen i turneringen i morgen mod Mexico.

Træner Muusaarannguaq Ostermann-Søholm vurderer de grønlandske mænds indsats som generelt ok.

- Hvis vi skal se på hele turneringen, så har mændene ydet en tilfredsstillende indsats. Og nu har vi et bedre overblik over, hvilke færdigheder, holdet fremover skal have mere fokus på og træne mere, siger Muusaarannguaq Ostermann-Søholm til Sermitsiaq.AG.

LÆS OGSÅ: Håndbolddrenge løb ind i øretæve

Mexico City, hvor IHF-turneringerne bliver afholdt, ligger i 2240 meters højde over havet, hvor temperaturen ligger på omkring 20 grader i december. Trænerparret, Muusaarannguaq Ostermann-Søholm og Angutimmarik Kreutzmann oplyser, at den store højdeforskel mellem Grønland og Mexico City påvirker herrelandsholdet. Spillerne oplever at blive hurtigere udmattet på grund af mindre ilt, og at det svækker holdets præstation.

Flere potentielle spillere i sigte

Muusaarannguaq Ostermann-Søholm roser U20 herrelandsholdets samspil på banen, og deres samarbejde under kampene.

Trænerstaben kan allerede nu se, at flere spillere på U20 herrehåndbold kan have en god fremtid i sporten. Muusaarannguaq Ostermann-Søholm påpeger dog, at der også er andre spillere, som ikke er med i landsholdet, der har potentiale.

- Spillerne har mange gode egenskaber. Vi vurderer, at de klarer sig godt i forsvaret. Fokus bør være styrketræning, konditionstræning og mental forberedelse op til kampe, siger Muusaarannguaq Ostermann-Søholm.

- Vi skal huske, at halvdelen af truppen kan være med i samme trup til næste IHF-turnering om to år. Op til da er der rig mulighed for udvikling. Så der er flere spillere, der har en god fremtid i håndbold, siger Muusaarannguaq Ostermann-Søholm.

Cuba og USA er nu kvalificeret til U21 mændenes VM i håndbold.