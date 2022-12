Håndbolddrenge løb ind i øretæve

Kassaaluk Kristensen Tirsdag, 13. december 2022 - 16:00

I disse dage er Grønlands U20-herrehåndbold landshold i Mexico, hvor de er med i en IHF-turnering mod mellemamerikanske landshold.

Mandag den 12. december blev kampen mellem USA og Grønland holdt som den første kamp. Her kom USA bedst fra start, og overtog føringen hurtigt. USA fortsatte sin føring igennem begge halvlege, hvor Grønland endte med at lide et stort nederlag med et slutresultat på 31-18 til USA.

- Vi har drøftet gårsdagens kamp som en lektie. Vi har allerede lært meget under turneringen, og vi kan se mere klart, hvor vi skal træne mere og hvor vi skal forbedre os, siger Muusaarannguaq Ostermann-Søholm til Sermitsiaq.AG.

Han understreger, at holdets indsats på nogen punkter er god, men at der stadig er en del, der skal rettes. Træneren noterer sig dog, at modstanderne aldersmæssigt er ældre og har mere erfaring, og at Grønlands U20-landshold stadig har tid til at høste kamperfaringer.

Forsvar skal i spil

Det er især i forsvarsspillet, de grønlandske håndbolddrenge skal oppe sig, påpeger trænerparret Muusaarannguaq Ostermann-Søholm og Angutimmarik Kreutzmann.

- Vi har allerede fået mere erfaring i forsvarsspillet, som vi skal udvikle. Men også ved angreb har vi en del arbejde forude, siger Muusaarannguaq Ostermann-Søholm.

Tirsdagens kamp er mod Guadaloupe klokken 17.00 grønlandsk tid. Muusaarannguaq Ostermann-Søholm påpeger, at holdet ikke har kendskab til deres modstanders taktikker, og aldrig har set dem i spil.

- Men vi har stor fokus på, hvordan vi kan forbedre både vores forsvarsspil og angrebsstil, siger træneren.

Du kan følge med i kampene på Facebooksiden NORCA Handball, hvor kampene streames live.