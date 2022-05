Tyve stjal pengeskab fra butik

Thomas Munk Veirum Fredag, 20. maj 2022 - 10:26

En flok unge mennesker er blevet lidt for inspireret af Olsen Banden og Egons planer. De besluttede sig natten til fredag for at stjæle et pengeskab i en af Nuuk Centerets butikker.

Fredag morgen og formiddag arbejder politiet på at opklare indbruddet.

Ved indbruddet blev der stjålet et pengeskab og noget elektronisk udstyr fra en butik i centeret, fortæller vagtchef Malik Olesen til Sermitsiaq.AG.

Fredag morgen er politiet tilsyneladende nået et godt stykke i opklaringen af sagen.

Ifølge vagtchefen har efterforskningen nemlig ført politiet til en mistænkt, og pengeskabet er også blevet fundet.

Skal tale med yderligere tre

Vagtchefen fortæller, at politiet nu skal have talt med yderligere tre personer i sagen.

- Det er nogle forholdsvis unge personer, som vi via efterforskningen har fundet frem til, siger vagtchefen, der ikke kan sige mere om sagen på nuværende tidspunkt.

Politiet hører gerne fra borgere, der kan have oplysninger om indbruddet.

Udover jagt på indbrudstyve melder vagtchefen om et i øvrigt travlt døgn for politiet.

Spritbilist snuppet

Torsdag aften blev der iværksat en SAR-operation, og fredag morgen foretog politiet også en anholdelse i forbindelse med formodet spirituskørsel i Nuuk.

Der var tale om en mandlig bilist, der blev stoppet i bydelen Nuussuaq. Manden blev anholdt og senere løsladt sigtet for spirituskørsel.

- Vi fik et tip fra en borger lidt over klokken 06 om mulig spirituskørsel. Vi er glade for, at borgere ringer, når de oplever mistænksom kørsel, siger Malik Olesen.