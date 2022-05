SAR-operation ved Nuuk: Båd ramte skær

Thomas Munk Veirum Fredag, 20. maj 2022 - 08:42

Torsdag aften ved 22.15-tiden modtog Grønlands Politi et nødopkald fra en båd i farvandet ud for Nuuk.

Båden havde fire personer ombord og havde ramt et skær.

Vagtchef Malik Olesen fortæller, at båden tog vand ind, og den havde formentlig også mistet sin skrue.

Politiet iværksatte derfor en SAR-operation og indsatte politifartøjet Nakuaq.

Inden politiet kom frem til de fire nødstedte, var de dog blevet hjulpet af en forbipasserende:

- Heldigvis kom en forbipasserende båd de fire personer til undsætning kort efter, at vi fik anmeldelsen, fortæller vagtchefen.

De fire personer kom over på politifartøjet, da det nåede frem. Alle blev sejlet til land i Nuuk, og ingen kom til skade.

Vagtchef Malik Olesen fortæller, at politiet venter flere af denne type opgaver i den kommende tid, fordi sejlsæsonen for alvor er gået i gang. I den forbindelse opfordrer vagtchefen til, at folk husker at få det rigtige udstyr med ud at sejle.

- Det drejer sig blandt andet om redningsveste, gps-udstyr så vi kan få den rigtige position og ikke mindst vhf-radio, siger Malik Olesen.