Tusass: Vi regner med søkabelreparation slutter i morgen

Kassaaluk Kristensen Fredag, 26. august 2022 - 16:03

Det er taget langt hurtigere at tage reparere søkablet syd for Nuuk end forventet. En uge tidligere end forventet kan Tusass forvente at etablere fuld forbindelse til byer og bygder syd for Nuuk. Og det er allerede i morgen, melder Tusass.

- Vi regner med, at søkabelreparationen bliver færdiggjort i morgen, og vi så genetablerer forbindelsen igen. Men det er selvfølgelig med forbehold, alt efter vind, vejr og logistik, fortæller kommunikationschef i Tusass, Julie Rademacher til Sermitsiaq.AG.

En uge før tid

Tusass meldte ellers i første omgang ud, at reparationen af søkablet formentlig vil vare i omkring to uger. Under reparationen er internetforbindelsen påvirket syd for Nuuk. Reparationen regnes dog for at blive færdig en uge før tid.

- Kører sidste del af operationen uden forhindringer, så forventer vi, at vi allerede i morgen kan afslutte reparationen og igen skrue op for både hastigheder og trafikken i søkablet sydover. Dette er vores mål og vi opretholder stadig et fuldt fokus på af afslutte søkabelreparationen bedst og hurtigst muligt til gavn for alle internetbrugere syd for Nuuk., siger Tusass’ tekniske direktør Jonas Hasselriis.

Der kan fortsat ske udfordringer og fejl i den sidste fase af søkabelreparationen, så det er med forbehold, at kommunikationschefen oplyser, at det formentlig bliver i morgen, at den hurtigere internetforbindelse genetableres i morgen. Det er dog usikkert hvilket tidspunkt på dagen, forbindelsen genetableres.