Tusass er klar til at igangsætte havbundsundersøgelse med EU-støtte

En stor havbundsundersøgelse er lige på trapperne. Undersøgelsen, som er blevet muliggjort af en betydelig EU-støtte på 66 millioner kroner, har til formål at udforske muligheden for at etablere et vigtigt ekstra søkabel, der skal forbinde flere byer.

Tusass har længe arbejdet på at styrke landets kritiske infrastruktur og digitale kommunikation. Ved at skabe en redundant forbindelse mellem Qaqortoq, Nuuk og Aasiaat, ønsker selskabet at sikre en pålidelig og stabil datakommunikation mellem disse byer.

Desuden vil man også undersøge muligheden for at etablere en rute til Ilulissat.

Gammel kending til undersøgelserne

Havbundsundersøgelsen udføres af selskabet Geoteam om bord på skibet R/V EXPLORA, som tidligere har været involveret i havbundsundersøgelser for Tusass i 2007.

Planlægningen af undersøgelsen startede tilbage i december 2022, da EU-støtten blev bevilget. Siden da har Tusass arbejdet ihærdigt på at få alle detaljerne på plads, og skibet forventes nu at ankomme til Sydgrønland den 20. juli.

Hele projektet forventes at strække sig over en periode på omkring fire måneder, med en afslutning planlagt til ultimo november 2023. Efterfølgende vil de indsamlede data blive omhyggeligt analyseret, så Tusass kan udarbejde et endeligt anlægsprojekt for et ekstra søkabel.