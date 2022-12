Tusass får tocifret millionbeløb til havbundsundersøgelser

Kassaaluk Kristensen Onsdag, 21. december 2022 - 10:36

Tusass har modtaget hele 66 millioner kroner i EU-støtte. Pengene skal gå til havbundsundersøgelser af muligheden for at videreføre søkablet i Sydgrønland mod Nordgrønland.

Det skriver Tusass i en pressemeddelelse.

- Det er essentielt for fremtidens digitale muligheder i Grønland at have fokus på muligheden for redundante søkabler, hvorfor dette er en central del af Tusass Strategi mod 2024. Det er omkostningstungt men meget vigtigt for det digitale samfund og derfor af virkelig stor betydning, at EU støtter havbundsundersøgelser for nye redundante søkabler, udtaler bestyrelsesformand i Tusass, Ulrik Blidorf.

Forsyningssikkerhed vigtig

Tidligere brud på søkablet og senere et reparationsarbejde har vist, hvor vigtig søkablet er for det digitale Grønland. Uden søkablet har borgere ingen mulighed for at streame film eller gennemføre videoopkald.

Naalakkersuisoq for infrastruktur påpeger, at større fokus på forsyningssikkerheden i en tid med flere cybertrusler er vigtig. Et fungerende samfund afhænger nemlig af, at datatrafikken er i orden.

- Søkabler er et afgørende element i den del af vores infrastruktur, som understøtter telekommunikation og søkabelbrud udfordrer vores evne til at kommunikere og hente information. Derfor sætter vi stor pris på alle initiativer, som kan bidrage til at skabe større sikkerhed på området, siger Naalakkersuisoq for infrastruktur Erik Jensen (S).

Fin julegave

Naalakkersuisoq er endvidere taknemlig over, at et godt samarbejde mellem Departementet for Infrastruktur og Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur i Danmark har resulteret i EU-støtte i millionklassen. Midlerne skal altså bruges til udvikling af forsyningssikkerhed og undersøgelser til søkabelforbindelser.

Bestyrelsesformanden i Tusass oplyser, at planlægning af havbundsundersøgelser allerede er startet som en del af Tusass Strategi mod 2024.

- Det har været vigtigt for mig og bestyrelsen, at vi fortsat har dette arbejde. Det lykkes nu at sikre disse ekstra midler fra EU takket være en vedholdende og ihærdig indsats fra Tusass ledelse samt medarbejdere. Det er en fantastisk flot nyhed og julegave at få, siger Ulrik Blidorf.

I ledelsen hos Tusass er det også svært at få armene ned og administrerende direktør Kristian Reinert Daviden fortæller, at støtten også forpligter Tusass:

- Vi i Tusass tager denne opgave på os og har fuldt fokus på nu at få undersøgt havbundene omkring den grønlandske vestkyst for at kunne vurdere, hvordan nye redundante søkabler bedst muligt kan anlægges. Det er også vigtigt for Tusass, at vi i dialog med fiskere og forskere bedst muligt kan gøre dette til gavn for det grønlandske samfund, siger Kristian Reinert Davidsen.