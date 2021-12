Tusass-direktør: Vi skal være bedre og billigere

Thomas Munk Veirum Tirsdag, 28. december 2021 - 11:53

Tusass skal hænge i for at følge med udviklingen, fortæller direktør Kristian Reinert Davidsen i et interview med Sermitsiaq.AG.

Her kigger direktøren frem mod det nye år, og han hæfter sig ved den eksplosionsagtige udvikling, der har været inden for brug af data, som stiller krav til Tusass.

- Under den globale pandemi er digitaliseringen accelereret. Næsten hele verden er på nettet, og datamængderne er eksploderet. Den radiokæde, vi udbyggede i strategien fra 17-20, er vi nu igen ved at opgradere.

- Vores kunder vil have mere data og hurtigere hastigheder, og for mange er det måske svært at forstå, at der skal en masse master og ny teknologi til for konstant at sikre mere data i højere hastigheder, udtaler Kristian Reinert Davidsen i et skriftligt svar til Sermitsiaq.AG.

Vil investere massivt i sikkerhed

Ifølge direktøren er datamængden på få år er steget med 2135 procent, og derfor skal der investeres i flere udbygninger af både radiokæden, af nettet i byerne og samtidig under Tusass også muligheden for nye såkaldte redundante søkabler.

Kristian Reinert Davidsen tøver ikke med at kalde internet for kritisk infrastruktur, og Tusass vil i 2022 investere massivt i sikkerhed, cybersikkerhed og forsyningssikkerhed.

- Den vigtige rolle, vi har for Grønland, skal vi fortsat kunne leve op til, hvorfor vi er nødt til både at investere i ny teleinfrastruktur, vores medarbejdere, i sikkerhed og samtidig sikre bedre kundeoplevelser. Der ligger fortsat et meget stort arbejde foran os.

- Vi skal være bedre, billigere og det sikre valg, siger direktøren.

Historisk begivenhed

Han oplyser videre, at digitaliseringen også får betydning for postdelen af forretningen, fordi flere handler online.

I forhold til året der er ved at være gået, peger Kristian Reinert Davidsen på navneskiftet som en historisk begivenhed for selskabet, som 'med respekt for historien er et godt fundament for vores fælles digitale fremtid'.

Direktøren nævner også udbygget fiber til Narsaq, forbedrede produkter og flatrate til Ittoqqortoormiit som nogle af selskabets resultater.

Vindenergi skal spare penge

Med hensyn til bekæmpelse af klimaforandringer, fortæller direktøren, at Tusass laver forsøg med brug af vindenergi:

- Der er testet flere slags vindmøller samt sol, og vi har i samarbejde med leverandører udbygget brugen af solenergi på vores sites, ligesom vi har bygget to sites nu, som kører på vind energi.

- Dette er både godt for miljøet, ligesom det på sigt vil kunne spare penge, da vi stadig de fleste steder flyver ud med brændstof for at sikre energiforsyning til vores radiokæde sites, udtaler Kristian Reinert Davidsen.