Satellitstation er bygget færdig

Thomas Munk Veirum Tirsdag, 14. december 2021 - 15:56

Tusass har netop færdiggjort byggeriet af en satellitstation på jorden i Ittoqqortoormiit, og det kommer borgerne i byen til gavn.

Stationen betyder nemlig bedre satellitkapacitet, og derfor kan Tusass udbyde flatrate-internet i byen.

Direktør for Tusass Kristian Reinert Davidsen forklarer, at flatrate giver mulighed for at bruge internettet noget mere uden risiko for store regninger:

- Den nye jordstation i Ittoqqortoormiit vil give vores kunder muligheder for flatrate, det betyder, at flere kan bruge internet uden at tænke på overraskende store regninger. Nu kan kunderne betale et fast beløb, hver måned uanset dataforbrug. Vi ser frem til at kunne give den mulighed til vores kunder i Ittoqqortoormiit, udtaler Kristian Reinert Davidsen i en pressemeddelelse.

Naalakkersuisoq for Infrastruktur Mariane Paviasen (IA) kalder stationen en vigtig investering:

- Det er vigtigt for Naalakkersuisut, at vi som samfund investerer i bedre teleinfrastruktur i hele landet. Det betyder meget for borgerne, at Tusass nu kan tilbyde flatrate til kunderne i Ittoqqortoormiit så flere borgere via satellitforbindelser kan komme tættere på deres kære, udtaler Mariane Paviasen.

Tusass byggede en lignende station i Tasiilaq sidste år.