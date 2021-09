Tusaannga: Selvmordstanker får børn og unge til at ringe

Nina-Vivi Møller Andersen Mandag, 13. september 2021 - 09:36

13 børn og unge ringede til Tusaannga i 2020 for at få hjælp omkring selvmordstanker. Selvmord er blandt de tre mest hyppige årsager til, at børn og unge ringer for at få hjælp til at håndtere svære tanker og problemer i deres liv.

LÆS OGSÅ: Tidligere selvmordstruet: Lyt til os og tal ikke om os

Det skriver Naalakkersuisut i en pressemeddelelse.

- Når et barn, ung eller voksen person har selvmordstanker, oplever de ofte en følelse af ensomhed og håbløshed. De risikerer at isolere sig fra venner, familie og samfundet - langt væk fra de personer, der kan hjælpe dem.

Tusaannga Hvis man har tanker om selvmord eller føler sig alene, kan man kontakte Tusaannga på 801180 eller sms 1899 for at få en anonym og gratis samtale med rådgivere.

Tusaanngas åbningstider er:

Mandag-torsdag kl. 9.00-22.00

Fredag kl. 9.00-04.00

Lørdag kl. 16.00-04.00

Søndag kl. 16.00-22.00

Selvmord og ensomhed er nogle af de hyppigste årsager til, at både børn og voksne ringer tul Tusaannga-rådgiverne for at få støtte i en svær situation.

Vold eller seksuelle krænkelser

Tusaanngas årsstatistik viser også, at børn og unge i mindre grad kontakter Tusaannga, når når andre personer er direkte årsag til deres problemer.

- Oplevelser med vold og seksuelle krænkelser gør ikke, at børn og unge ringer efter hjælp i samme grad, som de gør, hvis de oplever ensomhed eller selvmordstanker, oplyser Naalakkersuisut.

Det er det voksne som bruger Tusaannga

Statistikken viser også at voksne bruger primært telefonrådgivningen. Derfor vil man finde ud af, hvad børn, unge og voksne særligt har brug for.

LÆS OGSÅ: Selvmordsforebyggelse: Ny strategi på trapperne

- Naalakkersuisut har derfor ved forslag til finansloven for 2022 søgt om merbevilling til at gøre Tusaannga tilgængelig digitalt og skabe netop den tryghed og hjælp, som børn og unge har brug for. Derudover skal det være nemt at finde hjælp præcis, når børn, unge og voksne har brug for det. Markedsføring af Tusaannga og udvidede åbningstider skal merbevillingen også dække, skriver Naalakkersuisut i en pressemeddelelse.

Tusaannga findes allerede på Facebook, hvor du kan læse mere om rådgivningen.