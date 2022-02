Tusaannga har modtaget næsten 7.000 opkald på tre år

Kassaaluk Kristensen Fredag, 04. februar 2022 - 13:35

Tusaannga har modtaget i alt 6.874 opkald siden telefonrådgivningens opstart i 2019.

Det svarer til, at rådgivere i gennemsnit modtaget over seks opkald fra borgere der ønsker rådgivning hver eneste dag i tre år.

Naalakkersuisut lancerede telefonrådgivningen Tusaannga den 23. januar 2019, og siden er borgere, der ringer til telefonrådgivningen steget år efter år.

Det oplyser Naalakkersuisut i et paragraf 37-svar til Anna Wangenheim om Tusaannga.

Antal opkald modtaget per år:

2019: 2.030

2020: 2.266

2021: 2.576

- Samlet set har Tusannga besvaret 6.874 henvendelser de seneste tre år. Som tallene indikerer, har antallet af henvendelser til telefonrådgivningen været stigende siden opstart, oplyser Naalakkersuisoq for børn, unge og familier, Paneeraq Olsen i sit svar til paragraf 37-spørgsmålet.

Diversitet blandt rådgivere en fordel

Paneeraq Olsen oplyser i sit svar, at Naalakkersuisut ikke har en plan om at evaluere brugen af Tusaannga. Men en god blanding af fagfolk for enden af rådgivningstelefonerne giver en god og bred rådgivning til borgerne, mener Naalakkersuisut.

Tusaannga Hvis man har tanker om selvmord eller føler sig alene, kan man kontakte Tusaannga på 801180 eller sms 1899 for at få en anonym og gratis samtale med rådgivere.

Tusaanngas åbningstider er:

Mandag-torsdag kl. 9.00-22.00

Fredag kl. 9.00-04.00

Lørdag kl. 16.00-04.00

Søndag kl. 16.00-22.00

- Det er en fordel med variation i rådgiverteamets faglige og personlige kompetencer, da Tusaannga ønsker at kunne møde alle borgere uanset henvendelse. Diversitet i rådgiverteamet giver derfor et bedre udgangspunkt for at forstå mennesker i forskellige livssituationer, skriver Naalakkersuisoq.

Blandt de fastansatte rådgivere er ansat en psykoterapeut, en sexolog og parterapeut, to socialpædagoger og en teolog.

Blandt de deltidsansatte rådgivere er der ansat fem lærere, fem socialrådgivere, en kontoruddannet, to politiuddannede samt en pædagog.

- De fleste deltidsansatte har længere erfaring med telefonrådgivning, før de blev ansat i Tusaannga.

Hvert år offentliggør Socialstyrelsen imidlertid en årsstatistisk, som bl.a. fokuserer på målgruppen for opkald. Sidste år kunne Naalakkersuisut oplyse, at 13 børn og unge ringede til Tusaannga i 2020 for at få hjælp omkring selvmordstanker.