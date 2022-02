Turistoperatør: Vi har ikke råd til at vente

Kassaaluk Kristensen Tirsdag, 15. februar 2022 - 17:45

I Grønland har de fleste ikke set et krydstogtskib i snart tre år.

Og det er ved at være for sent at tage stilling til årets krydstogtsæson. Det mener en turistoperatør, der ønsker at få en afklaring fra Naalakkersuisut.

Martin Sørensen er turistoperatør og driver Siku Hostel and Tours i Uummannaq.

Frem til sidste uge havde han planlagt en turistsæson, hvor aktiviteter med krydstogtsturister er medindregnet.

Men efter Naalakkersuisuts pressemøde onsdag, hvor Naalakkersuisoq for erhverv og handel, Pele Broberg meldte, at Naalakkersuisut endnu ikke har drøftet krydstogtsæsonen, har han valgt at ændre sit program, så krydstogtsturister ikke indgår i planerne.

- Vi har en strategi om hellere at være på den sikre side end at fortryde. Derfor valgte vi at ændre på vores sommerprogram, så vores planer primært handler om turister, der rejser ind med fly. Der vil stadig være plads til krydstogtskibe, hvis det åbner, men i mindre omfang end tidligere planlagt, siger Martin Sørensen til Sermitsiaq.AG.

Lukket virksomhed under covid

Han efterlyser klar besked fra Naalakkersuisut, så turistoperatører i landet kan være sikre på deres vilkår for resten af året.

- Det går også ud over vores investeringsmuligheder, for vi skal arbejde efter de indtægter vi kan regne med. En turistsæson uden krydstogtskibe betyder langt færre aktiviteter og indtægter for os. Det er en kedelig bivirkning, siger han.

Martin Sørensen har haft en anden turistvirksomhed siden 2016. Han måtte dreje nøglen om i 2020 på grund af manglende kunder under pandemien. Siku Hostel and Tours er en ny virksomhed han har startet, da Grønland er begyndt at åbne mere op.

Han tilbyder blandt andet flere dages hundeslædeture om vinteren og planlægger at tilbyde sejl- og fjeldture samt fisketure til sommer.

Kræver klar besked

Martin Sørensen har fuld forståelse for, at sundhedsvæsenet er hårdt presset på nuværende tidspunkt.

Landslæge Henrik L. Hansen har dog varslet lysere tider, mens formanden for Naalakkersuisut sammen med Pele Broberg har afskaffet mundbind, adgangsrestriktioner og PCR-test ved indrejse. Skibe kan dog endnu ikke sejle ind og lægge til kaje, hvis de har været i andre lande de seneste 14 dage. Det gælder også for krydstogtskibe.

- Det, at der ikke er taget stilling til sæsonen skaber en stor uvished for os. Ingen kan håndtere uvished i så lang tid. Det vil passe Naalakkersuisut godt at have en klar plan og give klar besked, så vi kan handle ud fra det vilkår, vi får. Uvished er ikke rar, men ærlighed er noget, alle kan forholde sig til, siger Martin Sørensen.

Han foreslår blandt andet, at der åbnes op for krydstogtskibe, hvor der sættes en begrænsning på antal passagerer til for eksempel 500 passagerer og en klar handlingsplan ved eventuelle smitteudbrud i krydstogtskibe.

Naalakkersuisoq for erhverv og handel, Pele Broberg, N, oplyser i et skriftligt svar, at Naalakkersuisut fastholder, at der går lidt tid, før der tages beslutning omkring krydstogtsæsonen. Begrundelsen her er, at Naalakkersuisut vil være sikre på, at presset på sundhedsvæsenet mindskes, før der åbnes helt op.