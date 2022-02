Restriktioner droppes: Ingen mundbind fra torsdag

Kassaaluk Kristensen, Thomas Veirum Onsdag, 09. februar 2022 - 13:07

En mere normal hverdag kan opleves fra og med torsdag den 10. februar, hvor flere restriktioner, der hidtil har været i kraft for at begrænse smitte med corona, bortfalder.

Det gælder blandt andet kravet om at bære mundbind i offentlige lokaler og under offentlig transport i byerne. Det oplyser Naalakkersuisut på et pressemøde onsdag.

Lempelserne betyder, at borgere kan komme ind i butikker, kulturhuse og fitnesscentre uden at bruge mundbind, ligesom de offentlige steder ikke behøver at begrænse deres gæster fra torsdag.

- Vi har glædet os til denne dag, hvor vores samfund er på vej mod normalisering, siger Múte B. Egede, der også takker borgerne for at have fulgt restriktionerne.

Alkoholsalg åbnes

- Selvom lempelser gælder fra midnat, skal vi fortsat samarbejde om bekæmpelse af corona i samfundet, siger Múte B. Egede.

Fungerende naalakkersuisoq for sundhed Pele Broberg fortæller, at man er blevet enige om lempelserne med de øvrige partiformænd.

Torsdag vil der også blive åbnet op for alkoholsalg og -udskænkning i Kommune Qeqertalik, Kommuneqarfik Sermersooq og Kommune Kujalleq, da kommunerne ikke har anmodet om forlængelse af det midlertidige forbud.

Naalakkersuisut går væk fra restriktioner og over til anbefalinger.

Stadig restriktioner i sundhedsvæsenet

Naalakkersuisut fastholder fortsat kravet om fuld vaccination ved indrejse til Grønland for ikke herboende. Det betyder, at indrejsende, der ikke har fast bopæl i Grønland, fortsat skal være vaccineret for at kunne rejse ind.

Landslæge Henrik L. Hansen deltager også på pressemødet og siger følgende om lempelserne:

- Vi har kunnet anbefale Naalakkersuisut at afvikle langt de fleste restriktioner. De er ikke længere afgørende for udviklingen.

- Men vi er ikke færdig endnu. Der er nogen steder, hvor der er nødvendigt, at der stadig er restriktioner. Der vil stadig være restriktioner i sundhedsvæsenet for besøgende, personale og patienter. Det kan andre virksomheder også vælge at gøre, siger Henrik L. Hansen.

Landslægen fortæller, at man fortsat anbefaler, at passagerer i fly bærer mundbind i flyene samt i terminalerne.

Anbefalinger om isolation ændres

Reglerne for isolation i forbindelse med covid-19-sygdom ændres også. Det anbefales fremover, at man går fire dage i isolation fra man tester postitiv til man evenutelt raskmelder sig.

Hvis man har symptomer kan man gå ud af isolation, når symptomerne er væk, der bør dog være gået mindst fire dage siden positiv-testen.

Nærkontakter behøves ikke længere at være i isolation, men de anbefales at tage en kviktest tre døgn efter, at den smittede er testet positiv.

Lempelserne på isolation vil føre til mere smitte, vurderer landslægen.

Fastholder anbefaling om vaccination

Landslægen vurderer, at selvom det nuværende udbrud af coronavirus er på retur, så vil virussen komme tilbage i en eller anden form på et senere tidspunkt.

- Derfor er det afgørende, at alle tager imod tilbud om at blive vaccinerede, siger Henrik L. Hansen.

Hvorfor lemper I restriktioner, når der er stor smittespredning flere steder?

- Omikron varianten kommer. Vi har fulgt det meget tæt, siden varianten kom før jul. Vi er nu i en situation, hvor det er min vurdering, at vi med rimelig sikkerhed kan forudsige, hvad der sker.

- Der er en meget markant stabilisering de sidste to til tre uger. Derfor må man sige, at vi lykkeligvis er i den situation, at vi er på vej mod enden af den nuværende epidemi, siger Henrik L. Hansen, der også siger, at restriktioner ikke længere er effektive mod omikron varianten.

Intet nyt til krydstogter

Selvom der altså sker en række lempelser, så er der ikke nyt til turistbranchen, når det kommer til årets krydstogtsæson.

Efter to aflyste sæsoner håbes der i branchen på, at 2022 kan blive året, hvor der igen kommer krydstogtskibe til Grønland.

Men det har Naalakkersuisut endnu ikke taget stilling til. Det vil først ske på et tidspunkt i marts, fortæller Múte B. Egede.