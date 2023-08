Turister optager sundhedsvæsen: Læge og borger dybt bekymret

Jensine Berthelsen Mandag, 21. august 2023 - 12:20

Der har været flere lægeevakueringer af turister den seneste tid. Det presser vores i forvejen hårdt prøvede sundhedsvæsen, når flere tusinde turister hver uge anløber de grønlandske havne og flere får brug for lægeassistance under ferien.

Det bekymrer mange. Blandt andet har en læge på Dronning Ingrids Hospital udtrykt sin store bekymring for turisternes, især krydstogtsturisternes invasion i landet:

- Hos sundhedsvæsenets læger kalder vi krydstogtspassagerskibende for "flydende alderdomshjem". Mange af passagerne kommer til landet med adskillige sygdomme i forvejen, men adskillige af dem bliver behandlingskrævende på grund af uheld, enten i form af brækkede knogler eller i form af blodprop.

- Vi oplever flere tilfælde af risiko for dødsfald, hvoraf flere er afgået ved døden, fortæller lægen på sit private facebookopslag, som redaktionen har fået lov til at citere.

Mange har brug for læge

Lægen fortæller, at hun er dybt bekymret for udviklingen, for de mange turister, der ender med at blive behandlet af sundhedsvæsenet gør, at sundhedsbetjeningen af herboende borgere bliver ramt, fordi turisterne optager store ressourcer fra sundhedsvæsenet:

- De får brug for evakueringer fra skibene til lokale sygehuse, hvilket i flere tilfælde har ført til, at hjemlige sygetransporter bliver udskudt. Men ikke nok med det, når skibene lægger til land, modtager vi mange turister, som opsøger sundhedsbetjening hos os og mange af dem bliver indlagt på sygehusene, så også her er de lokale borgere sat i venteposition.

Lægen slutter af med at stille spørgsmålstegn ved hvorfor myndighederne tillader denne udvikling, når sundhedsvæsenet i forvejen er i knæ med kun fire faste læger udenfor Nuuk og med så stor mangel på sundhedspersonale.

Redaktionen arbejder på at få tal på, hvor mange turister der rent faktisk er blevet behandlet i det grønlandske sundhedsvæsen denne sæson.

Borger Aviâja Egede Lynge: De er kun til skade for landet

Aviâja Egede Lynge er bedre kendt som børnetalsmand, men hun har også uddannelse indenfor turismen og har som privatperson påpeget problemet med de mange krydstogtspassagerskibe:

- Jeg er dybt bekymret for de negative konsekvenser krydstogtsskibene fører med sig til landet; De sejler ind i fangstområder i Qaanaaq, de sejler ind i fangstområder i Østgrønland, de lokale borgere har i forvejen hårdt brug for sundhedsvæsenet, men passagerne på krydstogtsskibene benytter sig mere og mere af sundhedsvæsenet, oveni forurener skibene. Hvor lidt genererer disse krydstogtsskibe til landet?

- Denne udvikling har på ingen måde at gøre med bæredygtig turisme. Denne udvikling accepteres på trods af at vort land har besluttet sig for at satse på bæredygtig turisme. Det vi er vidner til i dag har intet med bæredygtig turisme at gøre, påpeger Aviâja Egede Lynge sit opslag.

Sermitsiaq.AG arbejder på at få en kommentar fra landslægeembedet.