Krydstogtpassager evakueret til Qaqortoq

Kassaaluk Kristensen Torsdag, 03. august 2023 - 11:46

Arktisk Kommando har igen måttet rykket ud til et krydstogtskib, der befinder sig i grønlandsk farvand.

Mandag udsendte det hollandske krydstogtskib Zuiderdam et kald på hjælp, da besætningen havde vurderet, at en passager var for syg til at blive på skibet.

Omkring klokken 12.00 iværksatte Arktisk Kommando operationen med at evakuere passageren.

- Vædderen, inspektionsskibet der var tættest på, befandt sig 120 sømil fra krydstogtskibet. Vædderen måtte sejle mod Qaqortoq for at komme ud af tågen, før Seahawk’en kunne lette med en læge ombord, oplyser presseofficer i Arktisk Kommando, Camilla Schouw Broholm.

Fjerde gang på en måned

Hele operationen tog omkring fire timer, fra Arktisk Kommando fik opgaven til evakueringen blev afsluttet og Seahawk helikopterem kunne vendte tilbage til skibet efter evakueringen af passageren.

- Det er fjerde gang på en måned, Arktisk Kommando evakuerer passagerer fra et krydstogtskib på grund af, passageren får et ildebefindende, oplyser presseofficeren.

De første syv måneder i 2023 har Arktisk Kommando haft syv medicinske evakueringer. Alle operationer er tilknyttet krydstogtskibe. For hele 2022 lå tallet på ni medicinske evakueringer. Arktisk Kommando vurderer, at tallet tegner til at stige i år.

Passageren fra krydstogtskibet Zuiderdam er evakueret til Qaqortoq sygehus. Arktisk Kommando har ikke kendskab til, hvad passagerens helbredsmæssige tilstand er i dag.

Anden gang for Vædderen

Inspektionsskibet Vædderen har også evakueret en passager fra krydstogtsskibet Aida Aura for et par uger. En passager på skibet var faldet over bord, mens skibet lå ved Paamiut. Passageren blev hentet med en helikopter og evakueret til Nuuk til videre behandling.