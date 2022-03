Toppolitiker mødet afsluttet: Der er mange ældre der skal forsørges

Nina-Vivi Møller Andersen Tirsdag, 01. marts 2022 - 17:46

Medlemmer fra naalakkersuisut og de fem borgmestre har lige afsluttet et stort møde i Aasiaat. Naalakkersuisoq for Sociale anliggender og indenrigsanliggender, Mimi Karlsen var vært og hun mener, at mødet er vellykket og understreger, at koordinering mellem Naalakkersuisut og Kommunerne er vigtig.

LÆS OGSÅ: Stort politiker-møde i Aasiaat

- Der var 15 punkter på hvert møde. Formålet med mødet var at koordinere og give status på vores arbejde. Jeg fremlagde for eksempel mit arbejde i forhold til ældrestrategien, siger Mimi Karlsen (IA) til Sermitsiaq.AG og fortsætter:

- Mange af alderdomshjemmene er allerede fyldt godt op. Mange har brug for en medicinsk hjælp. Vi plejer ellers at sige, at der vil være mange ældre i fremtiden, men vi kan allerede sige at vi står i situationen nu. I dag er der mange ældre, som skal forsørges. Derfor er det vigtigt, at informere de andre politikere og kommunerne om mit arbejde, siger Mimi Karlsen.

Mødet foregik i Aasiaat både fredag og lørdag. Her drøftede politikerne fiskerikommissionens anbefalinger, hjemløsestrategien og ældrestrategien. Selvom kommunernes ansvar er anderledes i forhold til Naalakkersuisuts, så påpeger Mimi Karlsen, at det er nødvendigt at koordinerer politiske målsætninger.

LÆS OGSÅ: Mimi Karlsen: De ældre med mindst skal have mere

- Kommunalbestyrelsen kører deres egne målsætninger og det gør Naalakkersuisut også. Men vi fra Naalakkersuisut mener, at det er vigtigt at koordinerer politiske mål, så bredt som muligt. Derfor vil vi lave sådan nogle møder to gange om året, siger Naalakkersuisoq for Sociale anliggender.

På mødet kunne borgmestrene blandt andet fremlægge, hvad for nogle udfordringer de møder. Udover ældrestrategien, så er Mimi Karlsen også startet med at forme hjemløsestrategien.