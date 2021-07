Mimi Karlsen: De ældre med mindst skal have mere

Redaktionen Mandag, 26. juli 2021 - 16:00

For Inuit Ataqatigiit er det vigtigste formål med at forbedre de ældres levevilkår, at man skal blive gammel her i landet og have et godt liv.

Det skriver avisen Sermitsiaq.

- I den forbindelse er der flere ting, man kan komme ind på, som ikke kun handler om at have gode økonomiske forhold, men også om at have et sted at bo og have adgang til sundhedsvæsenet, hvor man også får en god behandling. Det handler også om mad, og at man har et værdifuldt og indholdsrigt liv, som man også har brug for, når man bliver gammel, siger medlem af Naalakkersuisut for Sociale Anliggender og Arbejdsmarked, Mimi Karlsen, Inuit Ataqatigiit.

Derfor er departementet i gang med at evaluere og vurdere på de forskellige forhold, de ældre lever under, og undersøger, hvor man kan lave forbedringer og hvordan.

- En af de første ting, jeg gjorde, da jeg blev indsat som naalakkersuisoq for sociale anliggender, var at undersøge konsekvenserne af at fjerne den gensidige forsørgelsespligt. Undersøgelserne indtil nu viser allerede, at det ikke vil ændre på vilkårene hos de ældre, der får mindst, og som er dem, der har mest behov for at få forbedret deres levevilkår. Det er kun, hvis vi også kan forbedre deres økonomi, at jeg vil anse opgaven som løst og klar til at blive iværksat. Det er nemt nok at ændre en bekendtgørelse, men jeg vil også gerne have, at de, der har mindst i dagligdagen, får fordele af en ændring, siger Mimi Karlsen.

Du kan læse hele artiklen i avisen Sermitsiaq. Du kan få adgang til avisen her: