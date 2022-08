To ud af tre børn med synsproblemer opdages for sent

Kassaaluk Kristensen Søndag, 28. august 2022 - 11:45

Ph.D.-studerende og læge ved Dronning Ingrids Sundhedscenter Nick Duelunds har de seneste par måneder arbejdet med et forskningsprojekt, der skal fastslå hvor mange børn med behov for briller eller behandling af synet ikke bliver opdaget i tide.

Resultatet viser det tydeligt.

To ud af tre børn på fem år, der har behov for briller eller anden behandling af synet, bliver ikke opdaget i tide.

Det skriver Selvstyret i en pressemeddelelse.

Nedsat syn eller andre problemer med synet kan påvirke børnenes skolestart.

- Vi ved, at synet er afgørende for, at børn kan følge med i skolen. Det er klart, at jo flere der er opmærksomme på tegn i børnenes adfærd, som kunne hænge sammen med synsproblemer, jo bedre er chancerne for, at vi bliver opmærksomme på problemerne, så vi kan få dem undersøgt og give børnene den hjælp, de har brug for, fortæller Nick Duelund, ph.d.-studerende og læge ved Dronning Ingrids Sundhedscenter.

Typiske tegn skal læres

- Det er vigtigt, at vi er mere opmærksomme på børns syn, så der hurtigst muligt kan blive taget håns om eventuelle problemer og børnene kan få den bedste start på deres skolegang, siger Naalakkersuisoq for sundhed, Mimi Karlsen (IA).

Den nye indsats er et samarbejde mellem Departementet for sundhed, Det Grønlandske Sundhedsvæsen og Synoptik-Fonden. Indsatsen skal bidrage til, at flere voksne får kendskab til de typiske tegn af børn med synsproblemer.

Du kan finde mere om de typiske tegn HER.

Indsatsen gennemføres i samarbejde med lærere, pædagoger og optikere samt sundhedsplejersker og øvrigt sundhedspersonale i hele landet.

I udvælgelsen af indikationer er der lagt vægt på, at de er særligt relevante i forhold til børn i alderen 5-7 år, og at der er tale om synlige tegn, der er mulige at genkende i hverdagssituationer under både skolearbejde og leg, skriver selvstyret.