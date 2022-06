Læge undersøger 4-åriges syn

Kassaaluk Kristensen Tirsdag, 31. maj 2022 - 11:48

Børn i Grønland får undersøgt deres syn for sent. Det problem vil en læge og optikere finde en løsning på, skriver Arctic Hub på sin hjemmeside.

Undersøgelse af børns syn når de allerede er startet i skolen gør, at synsproblemer og udfordringer bliver opdaget for sent, hvilket gør det nærmest umuligt at forebygge dårligere syn for børnene, mener læge og Ph.D.-studerende Nick Duelund.

Han er læge ved Dronning Ingrids Hospital og Ph.D.-studerende tilknyttet til Ilisimatusarfik og Københavns Universitet. Hans Ph.d.-projekt handler om muligheden for tidligere synsprøver for børn, så synsudfordringer kan fanges tidligere.

- Baggrunden for mit forskningsprojekt er, at børns syn bliver undersøgt alt for sent her i Grønland, siger han.

Han afprøver en model af synsprøver til børnehavebørn, der er fire år på undersøgelsestidspunktet i samarbejde med optikere fra Majas Optik i Nuuk.

Varige problemer kan forebygges

- Jeg mener, det er vigtigt, at der bliver foretaget en tidlig undersøgelse af børns syn, da vi jo ikke altid har øjenlæger her i Grønland, siger optiker Maja Overgaard.

- Hvis vi kan opdage eventuelle synsproblemer, når børnene er i 4-årsalderen, kan vi forebygge, at de får permanente problemer med øjnene. Hvis man derimod først opdager synsproblemer, når de kommer i skole, kan det være for sent med at gøre noget ved det. Derfor er vores mål, at alle børn i Grønland skal undersøges i 4-årsalderen, forklarer Nick Duelund.

Hvis den synsprøvemodel, som lægen afprøver i Nuuk nu fanger børn med synsproblemer, kan optikere begynde at anvende den, når de rejser rundt i landet, skriver Arctic Hub.