To personer er anholdt efter skyderi

Onsdag, 12. juli 2023 - 08:05

Grønlands Politi måtte tirsdag aften rykke ud til en adresse i Tasiilaq.

Politiet havde kl. 19.50 fået anmeldelse om, at der var blevet afgivet to til tre skud på adressen, der ligger i nærheden af byens kirke.

Vagtchef Peter Bauer fortæller til Sermitsiaq.AG, at betjente blev sendt til adressen, hvor de foretog anholdelse af to mænd.

Onsdag morgen er de to mænd fortsat i politiets varetægt.

Ingen kom til skade

Peter Bauer siger, at ingen kom til skade ved episoden, og at skudretningen fra huset er ukendt.

Politiet efterforsker nu de nærmere omstændigheder og vil i de kommende timer tage stilling til, om de to mænd skal sigtes i sagen, samt om de eventuelt skal fremstilles i grundlovsforhør.

Hændelsen i Tasiilaq sker kort efter en episode i Ilulissat i weekenden, hvor politiet anholdt en mand for at have skudt inden for et bebygget område med sin riffel. I Qassimiut blev en mand sigtet for samme forbrydelse efter en episode søndag.