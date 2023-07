Skyderier flere steder i weekenden: Trusler og forsøg på tyveri af lastbil

Merete Lindstrøm Mandag, 10. juli 2023 - 17:37

Lørdag aften skrev Grønlands politi på sin facebookside, at de ledte efter en person med riffel i Ilulissat.

Mandag oplyser politiet, at der var tale om en yngre mand, som blev anholdt efter at havde truet en forbipasserende på gaden med en riffel og herefter forsøgt at stjæle at lastbil.

Efter en eftersøgning lykkedes det kl 00:40 politiet at anholde manden, som nu er sigtet for trusler på livet, fareforvoldende beruselse, forsøg på brugstyveri og for at have skudt i bebygget område.

Manden blev løsladt søndag, fordi han ifølge politiet ikke var til fare for sig selv eller andre mere.

Anmeldte falske skyderier

Søndag omkring klokken fem om morgenen modtog politiet en anmeldelse fra en 57-årig mand, der fortalte, at han havde skudt to navngivne personer på en fabrik i Qassimiut.

Kort efter fik politiet fået fat på en af personerne, som oplyste, at der ikke var nogen skadede eller umiddelbare fare.

Politiet rykkede hurtigt ud og lavede indramning af fabrikken, og der blev tilkaldt en forhandler. Efter noget tid lykkedes det, at få den 57-årige mand til at forlade fabrikken, hvorefter han blev anholdt og sigtet for at have afgivet skud i bebygget område.

Der er ingen tilskadekomne i forbindelse med hændelsen, fortæller vagtchef Bent Johnsen til Sermitsiaq.AG.