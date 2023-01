To B-67 spillere prøver kræfter i Færøerne

Kassaaluk Kristensen Mandag, 23. januar 2023 - 15:48

Rene Eriksen Petersen og Bastian Rosing, der begge er landsholdsspillere i fodbold, skal nu forsøge at hive en kontrakt i enten KI Klaksvik 2. division eller KI Klaksvik i 1. division hjem.

B-67 sender de to fodboldsspillere til prøvetræning i KI Klaksvik, Færøerne.

- Rene Eriksen Petersen og Bastian Rosing er kendte i hele Grønland for deres talent og har været en del år i landsholdet, skriver B-67 på deres Facebookside.

B-67's næstformand Kenneth Kleist skal ledsage de to fodboldsspillere uddyber til Sermitsiaq.AG, at det er første gang, at B-67-spillere skal forsøge sig med at nå en kontrakt i fodboldklubben KI Klaksvik.

- Det er selvfølgelig spændende, og vi har forhåbninger. Men vi ved ikke, hvor højt niveau, KI Klaksvik spiller. De spiller fodbold året rundt, mens vi i Grønland spiller otte måneders futsal også fire måneders udendørs fodbold. Så vores to spillere er virkelig presset lige nu, siger Kenneth Kleist til Sermitsiaq.AG.

B-67 indledte et samarbejde med KI Klaksvik i september 2022 med henblik på at udvikle trænere og spillere hos hovedsstadsklubben.

Gyldne spillere

Begge fodboldsspillere spiller også futsal, når udendørs fodbold holder vinterpause. Deres holdkammerat Frederik Funch har tidligere vurderet dem til at have en lys fremtid i både futsal og fodbold.

- De kender hinanden bedre end nogen andre. Rene Eriksen Petersen har fantastisk teknik, fart og overblik. De to bliver spændende at følge, og se hvad de kan udrette for B-67, sagde landsholdsspiller Frederik Funch op til GM i herrefutsal i 2021.

Rene Eriksen Petersen og Bastian Rosing rejser til Færøerne den 31. januar og skal være med i prøvetræningen frem til den 17. februar. Kenneth Klesit oplyser, at det selvfølgelig er en kæmpe investering for Nuukbaseret fodboldklub, men skal også vise to rollemodeller i Grønlands fodboldunivers:

- Vi vil gerne vise, at hvis du har talent, hvis du har teknikken, og hvis du er vedholdende med din træning, så har du en fremtid i fodbolden hos os. Også i udlandet, siger Kenneth Kleist.