Hvor tit besøger din borgmester dig?

Dorthea Reimer-Johansen Mandag, 12. februar 2024 - 15:15

Hvor meget er borgmestrene synlige i deres kommune? En tidligere kommunalbestyrelsesmedlem i Avannaata Kommunia har i en kritik af sin borgmester bedyret, at borgmesteren ikke har besøgt Uummannaq. Efter den kritik har Sermitsiaq.AG spurgt rundt i kommunerne for at finde ud af, hvor meget de andre borgmestre har rejst i deres egen kommuner.

Travl borgmester i Kujalleq

Den sydligste kommune her i landet er Kommune Kujalleq, hvor der er tre byer og 11 bygder.

Borgmesteren, Stine Egede (IA), har siden den første arbejdsdag besøgt bygderne mindst én gang om året. Hun holder også borgemøder mindst tre gange om året i hver by.

Stine Egede oplyser også, at hun rejser og besøger bosteder, når der er behov for det eller når hun er inviteret. For eksempel har hun været i Nanortalik og Narsaq fem gange i 2023. Hun har rejseaktivitetsplaner resten af året, hvor hun med alle kommunalbestyrelsesmedlemmer skal besøge alle bygder.

Qeqertalik-byer får besøg

Kommune Qeqertalik med Ane Hansen (IA) som borgmester, har i alt fire byer og otte bygder.

Kommunen oplyser, at borgmesteren har i 2021 besøgt Qeqertarsuaq, Qasigiannguit og Kangaatsiaq to gange, samt bygderne Attu, Niaqornaarsuk og Ikamiut. I 2022 har hun rejst en del, hvor hun har besøgt Kangaatsiaq tre gange, to gange i Qasigiannguit og én gange i Qeqertarsuaq. Udover det har hun besøgt Niaqornaarsuk to gang og et enkelt besøg i Attu.

I 2023 har været et travlt år for Ane Hansen. Hun har besøgt alle byer og bygder, undtagen Kangerluk, hvor der har været udfordringer med gennemførelsen af rejsen.

Ane Hansen fortæller, at hun har været nødt til at kigge på sin kamera for at se hvor mange gange hun har rejst til byer og bygder i sin kommune.

Ittoqqortoormiit ikke besøgt endnu

Der er fire byer og otte bygder i Kommuneqarfik Sermersooq, hvor borgmesteren Avaaraq Olsen (IA) har været borgmester siden den 15. juni 2022. I løbet af det sidste halvandet år, har hun besøgt størstedelen af kommunens byer og bygder.

Sidste år har hun besøgt Kapisillit, Paamiut, Arsuk, Tasiilaq, Kuummiut, Kulusuk, Sermiligaaq, Tiniteqilaaq og Isortoq. Ittoqqortoormiit måtte undværes, da flere rejser har været udskudt på grund af vejret.

Malik Berthelsen mangler Itilleq

Qeqqata Kommunias borgmester Malik Berthelsen (S) er berejst mellem Maniitsoq og Kangerlussuaq, hvor han har besøgt Maniitsoq seks gange og Kangerlussuaq fem gange i løbet af de tre år, han har været borgmester. Ifølge ham har han besøgt bygderne én gang, undtagen Itilleq. Han oplyser til Sermitsiaq.AG, at der er planer om at nå til Itilleq til sommer.

Qeqqata Kommunia er fordelt på to byer, Sisimiut og Maniitsoq, samt seks bygder som er Itilleq, Sarfannguit, Kangerlussuaq, Kangaamiut, Napasoq og Atammik

Svært at nå alle bosteder i Nord

I Avannaata Kommunia har borgmesteren mulighed for at at besøge i alt 27 bosteder, hvor fire af dem er byer og 23 bygder.

LÆS OGSÅ: Utilfreds borger i Uummannaq: Borgmester har ikke besøgt os

Tidligere kommunalbestyrelsesmedlem i Avannaata Kommunia har kritiseret borgmesteren, da han kun én gang har besøgt Uummannaq og ikke har besøgt alle byens bygder siden den første arbejdsdag som folkevalgt i 2021. Det erkendte borgmester Palle Jerimiassen, hvor han forklarede, at COVID-19 og en presset økonomi har begrænset rejser rundt i kommunen de seneste år.

På Avannaata Kommunias hjemmeside kan man se, at borgmesteren i 2021 har besøgt Uummannaq og Upernavik én gang. I 2023 har borgmesteren også besøgt Qaanaaq.

Avannaata Kommunias borgmester synlig i udlandet

Borgmester i Avannaata Kommunia, Palle Jerimiassen har til gengæld holdt borgemøde i Odense i november 2023 i samarbejde med Det Grønlandske Hus i Odense, hvor borgere fik mulighed for at blive klogere på den udfordring det er at lede en kommune i Grønland.

Palle Jerimiassen har også været til studierejse til Schweiz sammen med Naalakkersuisoq for Råstoffer og Justitsområdet for at vide mere om de schweiziske geologers erfaringer om usikre fjelde.