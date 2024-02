Utilfreds borger i Uummannaq: Borgmester har ikke besøgt os

Dorthea Reimer-Johansen Torsdag, 01. februar 2024 - 11:45

I løbet af den nuværende valgperiode har borgmesteren for Avannaata Kommunia kun besøgt Uummannaq én gang i 2021, og siden har byen og dens omkringliggende bygder savnet hans tilstedeværelse.

Utilfredshed voksner blandt borgere fortæller tidligere kommunalbestyrelsesmedlem Inuutersuaq-Ulloriaq Løvstrøm fra Uummannaq. Han mener, at han kan huske Palle Jerimiassen sagde til pressen, at borgere kan regne med at få besøg af borgmesteren:

- Vi har været spændt på, om han vil realisere det, da han blev genvalgt. Men nu er der kun et år tilbage til valg, og borgmereren har ikke engang været her i Uummannaq i 14 dage.

Ikke eneste dag i bygderne

Bygderne ved Uummannaq har ikke fået ét eneste besøg af deres borgmester i løbet denne valgperiode. Inuutersuaq-Ulloriaq Løvstrøm kræver derfor en handling. Han insisterer på, at kommunalbestyrelsen bør være til stede i Uummannaq fra den 18. marts til 19. juni og forventer borgmesteren også deltager.

- Begrundelse for mit krav er, at de politiske ledere kan have mulighed for at holde borgemøder i alle bosteder i Uummannaq fjorden. Og mulighed for at mødes med alle bygdebestyrelse i alle fem bygder, siger Inuutersuaq-Ulloriaq Løvstrøm.

Borgmester erkender fraværet

Sermitsiaq.AG har kontaktet Avannaata Kommunias borgmester for kritikken. Han erkender fraværet, men fortæller han er velorienteret:

- Det er rigtigt, at jeg som borgmester ikke fysisk har været i Uummannaq i denne valgperiode, men det forhindrer mig ikke i at være velorientret om, hvad der sker i Uummannaq-distriktet. Eller i at have en god dialog med borgere og være hele kommunens borgmester.

Selvom Palle Jerimiassen ikke er til stede i Uummannaq og bygderne fysisk, så mener han, at han har et godt samarbejde med kommunalbestyrelsen og bygdebestyrelserne:

- I Kommunalbestyrelsen har vi et godt samarbejde på tværs og jeg har som borgmester jævnligt møder med kommunalbestyrelsesmedlemmer fra Uummannaq. Jeg har også hver 3. måned faste møder med formændene for bygdebestyrelserne.

Han fortæller også, at i de seneste år har COVID-19 og en presset økonomi begrænset har rejset rundt i kommunen. Sidste år rejste kommunalbestyrelsen til Qaannaaq.

Kommunalbestyrelsesmøde i Uummannaq

Borgmester Palle Jerimiassen meddeler, at kommunalbestyrelsesmøde afholdes i Uummannaq den 19. juni. Både før og efter det er planen at afholde borgermøder og møder med en række foreninger, institutioner, borgere og erhvervsliv.