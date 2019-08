Tillie: Pas dit arbejde Kim

Walter Turnowsky Mandag, 12. august 2019 - 09:25

Fredag var både formanden for Naalakkersuisut, Kim Kielsen (S) og naalakkersuisoq for infrastruktur og boliger, Karl Frederik Danielsen (S) indkaldt til et samråd i finans- og skatteudvalget.

De skulle forklare om de nærmere detaljer om økonomien i lufthavnsprojekterne forud for, at Kalaallit Airports underskriver den endelige kontrakt om bygning af landingsbaneren i Nuuk og Ilulissat med Munk Gruppen. Men det var kun Karl Frederik Danielsen, der dukkede op. En beslutning, som mildest talt ikke falder i god jord hos Samarbejdspartiets, Tillie Martinussen.

- At man som formand for Naalakkersuisut fravælger at møde op til et samråd og dermed ikke passer sit arbejde, finder Samarbejdspartiet uprofessionelt, useriøst og uhørt, siger hun i en pressemeddelelse.

Skal hænge økonomisk sammen

Tillie Martinussen mener, at lufthavnsprojektet har så stor betydning for landet, at Inatsisartut bør være orienteret i alle detaljer.

- Politisk er det en beslutning, der får omfattende konsekvenser for alt og alle i Grønland.

LÆS OGSÅ: Finansudvalget: Stop underskrivelsen af lufthavnsaftalen

- Derfor er finansieringen af disse kæmpe projekter politisk ansvarspådragende.

- Det skal hænge økonomisk sammen og vi skal have det grønlandske samfund til at fungere i tiden under og efter byggeriet. Derfor skal Inatsisartut og især finansudvalget have samtlige oplysninger på bordet og derfor skal ethvert medlem af Naalakkersuisut møde til samråd, når de bliver bedt om det.

Personligt ansvar

Når oplysningerne ikke bliver fremlagt for udvalget, så mener Tillie Martinussen, at medlemmerne af Naalakkersuisut står personligt til ansvar, hvis noget går galt.

LÆS OGSÅ: Berthelsen: Provokerende at flytte underskrivelse af kontrakter om grønlandske lufthavne til København

- Bliver det 1 krone, 1 million kroner eller 999 millioner kroner dyrere end forventet, må det jo så blive medlemmerne af Naalakkersuisut der alene står personligt til regnskab for investeringerne. Pengene er samfundets, og de kunne have været anvendt til investeringer i befolkningen, til nedsættelse af prisen på services, og til at sikre en bedre velfærd.

Hun mener, at sagen er så alvorlig, at den burde før til, at Kim Kielsen bliver fyret som formand for Naalakkersuisut.