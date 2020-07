Tillie om spareplan: Total løftebrud

Jørgen Schultz-Nielsen Tirsdag, 14. juli 2020 - 11:48

- Først skulle befolkningen betale afgifter, der skulle være ”grønne” og ”sundhedsfremmende”, men som indeholdt både elbiler, tobaks- og sukkerfrie produkter for at redde Koalitionens overforbrug og ufornuftigt finansierede prestigeprojekter hjem, skriver Tillie Martinussen i en pressemeddelelse og tilføjer i forbindelse med spareplanerne, som Sermitsiaq.AG har omtalt mandag:

- Nu skal børn og unge, udsatte, misbrugere, hjemløse, folk der bor i dårlige boliger, og skoler og uddannelsessystemer, samt syge og mennesker med behov for evakueringer betale festen! Nu er det på tide at sige stop. Fuldt stop, understreger politikeren.

Tillie Martinussen understreger, at Samarbejdspartiet ikke er imod nødvendige besparelser.

Hvad sker der?

- Men sagen er, at det er de ikke endnu, og besparelserne bør findes på prestigeprojekter og ikke kernevelfærd. Hvordan kan man spare 2 mio. kroner på patientrejser på forhånd? Hvordan kan det lade sig gøre? Hvordan kan man love i en valgkamp, at vi står sammen mod seksuelle overgreb og for børn og unges fremtid, men så spare på den særlige indsats på børn og unge – samtidig med besparelser på misbrugsbehandlinger? Skolerne, lærere og elever i hele landet er i knæ, og vi påstår, at uddannelse er fremtiden, men sparer også her. Hvad sker der, spørger hun.

- Hvor er samvittigheden henne hos vor koalition, spørger hun også til og peger på forslaget om at spare 10 millioner kroner på Bygningsdrift og Vedligeholdelse samtidig med, at folk bor i nedslidte, skimmelramte og sygdomsfremkaldende boliger i hele Grønland.

- Koalitionen lovede, at billetter blev billigere, bedre forhold til børn og unge, pædagoger, og fremgang i byggebranchen, nul afgifter og skatter i ro. Hvordan går det lige med det, spørger Tillie Martinussen retorisk.