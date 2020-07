Udvalg udsætter spareplan på 73 mio. kr.

Jørgen Schultz-Nielsen Mandag, 13. juli 2020 - 13:08

Sparekniven bliver i den grad stukket dybere ned i det grønlandske velfærdssamfund end først meddelt via artiklen: Socialområdet hårdest ramt i spareplan.

Det viser sig nemlig, at Naalakkersuisut har ansøgt finanslovsudvalgets om lov til at skære 73.431.000 kroner ud af drifts- og tilskudsbevillingerne i forbindelse med et kasseeftersyn af Finansloven for 2020. Jagten på de mange millioner har til formål at inddæmme regningen efter coronasmitten, som har udløst flere hjælpeforanstaltninger til erhvervslivet.

Her vil man spare

Finansudvalget sætter imidlertid hælene i, når det gælder den store spareplan og vil ikke umiddelbart godkende Naalakkersuisuts indstilling, der blandt vil skære:

6,0 mio. kr. fra fiskeriudviklingspuljen

9,1 mio kr. i tilskud til passagerbefordring

2,0 mio. kr. til patientrejser og evakueringer

3,0 mio. kr. til misbrugsbehandling

1,5 mio. kr. i den særlige indsats på børne- og ungeområdet

Topscoreren er, at man vil skære i Bygningsdrift og Vedligeholdelse med 10 millioner kroner, selv om det er kendt, at man har et milliardstort efterslæb på gamle, nedslidte og skimmelsvamp-ramte bygninger. Listen af konti, der skal reduceres, er lang og selv uddannelsesområdet må vinke farvel til millionbeløb.

- Under sin behandling af sagerne har udvalget manglet en nærmere uddybning af baggrunden for det forventede mindreforbrug for de enkelte hovedkonti. Derfor ønsker udvalget, at Naalakkersuisut kommer med nærmere uddybninger for alle hovedkonti, hvor man søger at hente besparelser fra. Uddybningen skal indeholde besparelsernes konsekvenser for samfundet, og det område besparelsen omfatter, skriver finansudvalget til Naalakkersuisut om spareplanen på 73 millioner kroner.

Det falder udvalget for brystet, at man eksempelvis vil skære tre millioner kroner væk i forhold til misbrugsbehandling, fremgår det af referatet, som Sermitsiaq.AG har fået indsigt i.

Kernevelfærd rammes unødigt

- I de sager, hvor udvalget har behandlet sager som følge af COVID-19, har udvalgets holdning været, at særligt sundhedsvæsenet og kernevelfærden ikke rammes unødigt. Udvalget ser gerne at nedskæringer på sådanne borgernære bevillinger undgås, og at der i sådanne ønsker skal fremgå klare og udtømmende begrundelser, forlanger finansudvalget, der hellere havde sete, at sparekniven ramt konsulentområdet fremfor de svageste i samfundet.

Udvalget er desuden ikke tilhænger af, at man vil skære i erhvervsfremmende formål såvel inden for råstofsektoren som fiskeriet.

Desuden påpeger finansudvalget, at man ønsker en nærmere begrundelse for ønsket om at nedsætte bevillingen på Bygningsdrift og Vedligholdelse på 10 millioner kroner, der især var tilgodeset hele kysten.

Dermed udsætter Finans- og Skatteudvalgets sin afgørelse, fremgår det af referatet.

Det har ikke været muligt at få be- eller afkræftet, om spareplanen på 12 millioner kroner er en ekstra spareplan ud over de 73 millioner, som Finansudvalget allerede har behandlet. Men noget tyder på, at de samlede besparelser løber op i 85 millioner kroner.