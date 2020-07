Tillie og Múte: Skån de svageste

Jørgen Schultz-Nielsen Tirsdag, 28. juli 2020 - 10:41

- Nu er det tredje eller fjerde gang, at vi er vidner til, at Naalakkersuisut forsøger at spare på børn og unge til trods for, at de påberåber sig børnenes år eller børnenes årti hver gang. Det er uanstændigt, det er gennemskueligt, og det er helt igennem utilgiveligt, fastsår Samarbejdspartiets Tillie Martinussen.

Tillie Martinussen mener derimod, at millionen kunne hentes via besparelser på for eksempel IT-projektet Ilanngaasivik.

IA vil værne om de svageste

Formanden for landets næststørste parti, IA’eren Múte B. Egede, forstår heller ikke Naalakkersuisuts udspil for at få dækket den manglende million til Fiskerikommissionen af.

- Der skal ikke spares på kernevelfærden. Især i en krisetid som vi går igennem nu, skal man værne en ekstra omgang om vores medmennesker. Besparelser og tiltag må aldrig gå udover de svageste, understreger partiformanden over for Sermitsiaq.AG.

- Der kan findes andre områder, hvor vi kan lave besparelser, som ikke går udover de svageste, fastslår han.