Tillie Martinussen: Desværre ikke enestående sag med omsorgssvigt

Et opslag på Facebook om to børn, der sov under en bænk ved en fodboldbane i Nanortalik natten til lørdag har vagt forargelse hos læsere.

Sagen om de to børn, der ikke befinder sig hjemme i nattetimerne er dog ikke enestående, påpeger Samarbejdspartiets Tillie Martinussen.

- Det handler om to små menneskeliv. Men der er mange flere små menneskeliv i landet, der ender i lignende situationer, hvor de ikke kan være hos deres forældre af forskellige årsager. Hvis vi ikke gør noget mere ved forebyggelsesarbejdet, vil vi fortsat se sager som denne, siger Tillie Martinussen (Sam) til Sermitsiaq.AG.

Skal alkohol begrænses

Selvom Samarbejdspartiet er et liberalt parti der går ind for borgernes egen selvbestemmelse i livet, erkender Tillie Martinussen, at tanken om restriktioner af alkoholforbrug er begyndt at strejfe hendes tanker.

- Vi går normalt ikke ind for restriktioner for befolkningen. Men øjensynligt er der mange problemer, der kommer i kølvandet af alkoholindtag. Så tanken om en form for restriktioner af alkoholforbrug som løsningsforslag har strejfet mig, siger hun.

Hun ser gerne, at politikerne begynder at kigge på, hvordan problemet kan løses, og at fokus på forældre og mulighed for hjælp bør komme højere op i politikernes prioriteringsliste. Som et eksempel nævner hun, at forældre bør få et tilbud om straksbehandling, når der er mistanke om mistrivsel hos børn.

Uddannelse og handling

Tillie Martinussen har tordnet på de sociale medier siden historien om de to sovende børn blev delt på det sociale medie, Facebook. Hun roser anmelderen for personens mod til at bryde tabuet og glæder sig over, at der er sket stor reaktion fra befolkningen.

- Men det gør mig ked af det, at befolkningen hurtigt kan glemme episoden, da folk ofte står i den situation, at man ikke ved, hvordan man kan komme problemet til livs. Så er det desværre nemmere at vende det blinde øje til og fortsætte livet som det, siger hun.

Samarbejdspartiet påpeger, at uddannelse er en vej ud af sociale udfordringer som leder til omsorgssvigt af børn.

- Derfor er det vigtigt, at de siddende politikere prioriterer mere uddannelse, så flest muligt får en eller anden form for uddannelse. Undersøgelser fra udlandet viser, at risikoen for at børn får en hård start på livet halveres, hvis forældrene har en uddannelse, siger Tillie Martinussen.

Smartere brug af midler

Hun anerkender, at flere tiltag og undersøgelser på området allerede er fundet sted, men kræver en mere effektiv handling.

- Jeg synes, at politikerne bør prioritere børn, og ungeområdet mere end det er tilfældet i dag. Vi bør sætte ind for at tilvejebringe en god start på livet for den nye generation, og det kan kræve flere midler men også en smartere måde at bruge det allerede eksisterende midler, siger hun og fortsætter:

- Jeg synes, at vælgere bør begynde at kræve af de folkevalgte, at der skal ske langt mere end nu og at børne- og ungeområdet bør prioriteres højere. Det er i orden med store projekter der prioriteres, men andre mere bløde områder bør ikke glemmes af den årsag, siger hun.