Billede af to sovende børn under en bænk er gået viralt

Jensine Berthelsen Søndag, 23. juli 2023 - 11:57

Ved tretiden natten til lørdag var en borger på vej hjem og valgte at krydse fodboldbanen i Nanortalik. Vedkommende var helt uforberedt på at skulle støde på små børn, der sov under en bænk:

- Jeg blev selvfølgelig meget forskrækket over at se børnene under bænken. Ved nærmere eftersyn kunne jeg høre deres åndedræt og til min lettelse fandt jeg ud af at de "blot" sov. Men trods lettelsen over at finde ud af at de ikke så ud til at være tilskadekomne, kunne jeg ikke holde tårerne tilbage, fortæller vores kilde.

Redaktionen er bekendt med mandens identitet, men han ønsker at være anonym.

Han fortæller om oplevelse til Sermitsiaq.AG:

- Jeg kender nummeret på socialvagten og kontaktede dem straks og de kom og hentede børnene. Jeg regnede med at socialvagten ville kontakte politiet, så jeg ringede ikke til politiet og det eneste jeg gjorde var, hurtigst muligt at kontakte socialvagten.

Ikke anmeldt til politiet

Sermitsiaq.AG har været i kontakt med vagtchefen hos politiets vagtcentral. Der har ikke været nogen anmeldelse om fundet af børnene, og politiet har derfor ikke været involveret i forbindelse med fundet af børnene.

- Vi har ikke nogen anmeldelse om fund af små børn. Hvis det har fundet sted, bør politiet, i henhold til underretningspligten og sagens karakter været involveret i arbejdet, men det kan godt være at socialvæsenet i kommunen vil lave en efteranmeldelse, siger vagtchefen til Sermitsiaq.AG.

Det omdelte billede blev fjernet

Vagtchefen bekræfter, at socialvæsenet i Kommune Kujalleq har kontaktet politiet med henblik på at få hjælp til at få fjernet det meget omdelte billede af børnene på Facebook.

Politiet har derfor kontaktet vedkommende, der har delt billedet og bedt vedkommende at fjerne det, hvilket også er sket.

- Politiet kom og bad mig at fjerne det billede jeg havde slået op på Facebook, hvilket jeg også gjorde. Jeg ved ikke om det var rigtigt af mig at dele et billede af børnene på Facebook, men jeg føler vi ikke bør skjule, hvad børnene bliver udsat for. Vi bør kunne indse, hvor meget mange af børnene lider, når de voksne ikke tager sig af dem. Jeg sørgede for at deres ansigter ikke kunne identificeres, men min grundliggende tanke var, at vi må og skal tale åbent om, hvad børnene bliver udsat for, forklarer manden.

Socialchefen i Kommune Kujalleq, Nielsine Petersen bekræfter, at socialvagten fra Nanortalik er kommet med en indberetning om fund af sovende børn under en bænk. Hun vil ikke kommentere sagen før hun ved nøjagtigt hvad der er sket.