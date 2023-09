Tillægsaftale: Koalitionen fortsætter på trods af uran-uenigheder

Jensine Berthelsen Mandag, 25. september 2023 - 17:44

Formanden for Siumut Erik Jensen er en tilfreds mand. Han har i forrige uge bebudet at partiet ikke bliver i koalitionen for enhver pris, og at han forventede at IA ville anerkende partiets nye målsætninger efter Siumuts landsmøde og at der skulle ske en opdatering af koalitionsgrundlaget.

LÆS OGSÅ: Uran kan blive koalitionens endeligt: Siumut parat til at gå - hvis IA stejler

Fire indsatsområder: Sundhedsvæsenet: Tilpasning af sundhedsvæsenet til bosætningsmønsteret.

Sundhedsvæsenet skal understøtte målet om at øge befolkningstallet.

Det skal være nemmere at tilkalde udenlandske læger.

Der skal være flere fødesteder i landet. Skatteområdet: Skattelettelser til lavindkomstgruppen, lønmodtagergruppen samt ældre og førtidspensionister.

Udenlandsk tilkaldt arbejdskraft skal betale skat til Grønland fra dag et.

Skatteordningen skal være letforståelig for alle borgere

Skat skal understøtte privatisering.

Det skal undersøges om afgiftssystement kan erstattes med et VAT-system.

Skattesystemet skal understøtte arbejdet for mere ligelig indkomstfordeling.

Borgere skal have bedre muligheder for at have bijobs med lempeligere skat. Selvstændighed: Selvstyreloven skal tages op til revision for at fremme overtagelser af sagsområder staten stadig varetager for Grønland.

Grønlands udenrigspolitiske råderum skal øges med henblik på egen og uafhængig udenrigspolitik. Råstofområdet: Der skal arbejdes på at udvikle råstoferhvervet som én af de bærende områder.

Selvstyrelovens begrænsninger på råstofområdet skal tages op til revision.

Hvis der ønskes ændringer i de nuværende rammer, kan dette først ske ved folkeafstemning (hvis uranforbuddet skal ændres, red.)

Det er til dels sket nu, og på trods af at Siumut ikke har fået indrømmelser omkring uranlovgivningen, som de havde ønsket kan koalitionen fortsætte ledelsen af landet. Nu med en ligelig fordeling af departementerne, hvortil Siumut har fået den næstmest magtfulde ressortområde for finanser, som formanden for Siumut Erik Jensen nu er Naalakkersuisoq for.

- Jeg er meget glad for den forståelse og lydhørhed overfor Siumuts landsmøde fra vores koalitionspartner. Nu har vi fået implementeret flere af de mål vi fra Siumut har fremsat krav om. Nu får vi et departement for selvstændighedsprocessen og vi sætter os på finansområdet og beholder de områder vi havde før den nye sammensætning, siger Erik Jensen til Sermitsiaq.AG.

Hvad der dog fortsat ikke er enighed om er Uran. Men den lader koalitionen øjensynligt ligge med det aber dabei, at en ændring i den nuværende uran lov kun kan ske med en folkeafstemning.

Múte: koalitionens nye fundament kommer til gavn for samfundet

Formanden for Naalakkersuisut, Múte Bourup Egede er også godt tilfreds med opdateringen af Naalakkersuisuts koalitionsgrundlag samt nye sammensætning:

- Vores mission er at opnå resultater for befolkningen, både for nutiden men også for fremtidens generationer. Jeg stoler på at vi nu i resten af valgperioden kan fokusere på vores politiske opgaver, hvoraf vi i dag har fremhævet fire vigtige tiltag.

Siumut og IA har mandag vedtaget en tillægsaftale med fire fokusområder. Det drejer sig om sundhedsområdet, skatteområdet, selvstændighedsprocessen og råstofområdet.

- Vi har afstemt vores forskellige synspunkter hos de to partier, og jeg ser med fortrøstning på vores fortsatte samarbejde, som jeg mener er holdbar og solid, siger formanden for Naalakkersuisut samt IA, Múte Bourup Egede til Sermitsiaq.AG.

Kielsen, Fontain og Poulsen nye medlemmer på Naalakkersuisut-holdet

Der har været spænding om hvad der kommer til at ske med tidligere formand for partiet Siumut og Naalakkersuisut, Kim Kielsen (S) efter han blev taget ud af sit embede som formand for Inatsisartut. Men nu har han overtaget sit partifælle Karl Tobiassens ansvarsområder i Naalakkersuisut, nemlig fiskeri og fangst.

Agathe Fontain (IA) har overtaget sit partifælle Mimi Karlsens ansvarsområde på sundhedsområdet mens Hans Peter Poulsen har overtaget Erik Jensens ansvarsområde på bolig og infrastrukturområdet.