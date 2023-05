Tilioq anbefaler: Indfør one-door-princip for personer med handicap

Kassaaluk Kristensen Søndag, 28. maj 2023 - 11:39

Der er behov for akutte og langsigtede indsatser for at støtte personer med handicap i landet. Så kort og klart er budskabet fra Tilioq, efter handicaprettighedsinstitutionen har holdt et seminar og en tre-dages konference i Ilulissat.

Flere personer med handicap har under konferencen fortalt om deres handicap og deres møde med systemet, som bliver beskrevet som en mur af udfordringer.

Handicaptalsmand Anja Hynne Nielsen understreger efter afslutning af konferencen, at det er vigtigt, at anbefalingerne bliver gennemført, så vilkårene for mennesker med handicap kan forbedres markant.

- Det har endnu engang gjort det tydeligt, at der er et behov for både at finde bæredygtige løsninger på sigt og akutte løsninger i sagsbehandlingssystemet på den akutte og korte bane, siger Anja Hynne Nielsen.

Kontaktpersoner i systemet

Omkring 100 personer fra foreninger, aktører, organisationer, kommuner og Naalakkersuisut har deltaget i konferencen. Konferencen har affødt i alt tre konkrete tiltag, hvor der også er anbefalinger til myndigheder at finde.

LÆS OGSÅ: Seminar kulminerer i en handicapkampagne

En af dem er, at der er behov for en omstrukturering af handicapområdet, så det bliver nemmere for personer med handicap at henvende sig og få støtte af myndighederne i henhold til lov om støtte.

- Tilioq har længe argumenteret for, at den enkelte borger bør have tilknytning til én person, som skal være indgangen til sagsbehandlingssystemet for at sikre, at den enkelte bliver hjulpet hurtigt og bedst muligt igennem, lyder det i en pressemeddelelse fra Tilioq.

Ifølge Tilioq bliver den appel modtaget som en god ide af blandt andre Naalakkersuisoq Mimi Karlsen.

Person i centrum

Samtidig understreger konferencens deltagere, at det er vigtigt, at systemet tilpasses borgere, da personer med handicap kan have vidt forskellige behov, og dermed bør have muligheder for vidt forskellige former for støtte.

- Som alle andre er personer med handicap alle forskellige – og hvis vi skal sikre retten til selvbestemmelse og leve op til vores internationale forpligtelser som f.eks. FN’s handicapkonvention, er vi nødt til at kunne omfavne den forskellighed. Vi skal give mulighed for individuelle løsninger og sætte individet i fokus. Det gør man andre steder i verden. Det kan vi selvfølgelig også gøre i Grønland, siger Anja Hynne Nielsen.

Den tredje anbefaling, som er kommet efter konferencen er kampagnen #titusindestemmer, hvor personer med handicap kan fortælle om deres oplevelser på de sociale medier. Med kampagnen håber handicaptalsmanden, at fortællingerne kan skabe mere forståelse og åbenhed for personer med handicaps oplevelser og udfordringer i hverdagen.