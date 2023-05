Seminar kulminerer i en handicapkampagne

Kassaaluk Kristensen Onsdag, 17. maj 2023 - 17:43

Ny landsdækkende kampagne sætter handicaprettigheder på den politiske dagsorden og understreger, at handicaps ikke er noget, som kun få personer i Grønland har.

Kampagnen, som er blevet til efter Tilioqs seminar i Ilulissat, #titusindstemmer kræver, at politikerne sikrer at borgere på trods og på tværs af handicap, inddrages i samfundet.

Det skriver Tilioq i en pressemeddelelse som afslutning på seminaret og konferencen om handicap, der foregik i Ilulissat de seneste dage.

Tag ansvar

- Jeg håber meget, at kampagnen kan være med til at vise, hvor mange mennesker, der lever med en form for handicap. Jeg håber selvfølgelig også, at vores politikere vil tænke over, hvor mange af de personer, de repræsenterer, som faktisk lever med et handicap, og derfor at det at arbejde for personer med handicaps rettigheder er en populær og folkelig dagsorden, man som politiker ikke længere kan ignorere, siger handicaptalsmand Anja Hynne Nielsen.

Med kampagnen er budskabet, at det er på tide, at politikerne tager ansvar og laver en handicappolitik der bryder med årtiers marginalisering og diskrimination af personer med handicap, skriver Tilioq videre.

- Kampagnens mål er at forbedre vilkår for personer med handicap. Det skal ske ved at lægge pres på politikerne, lyder det.

Det understreges, at initiativtagerne af kampagnen ikke mener, at politikerne har prioriteret emnet højt nok.

Væk med tabu

Tilioq henviser i sin pressemeddelelse til, at undersøgelser viser, at 15 procent af befolkningen i Grønland har en form for handicap i større eller mindre grad. Undersøgelser viser også, at de fleste oplever diskrimination på grund af en funktionsnedsættelse.

- Grønland halter bagefter, når det handler om at leve op til vores internationale forpligtelser på handicapområdet. Så det er tydeligt, at der er brug for meget mere offentlig fokus og politiske vilje på området, siger handicaptalsmanden.

Kampagnen er inspireret af den danske #enmillionstemmer, der handler om samme emne.

Handicapforeningers og Tilioqs kampagne har fået sin egen side på de sociale medie Facebook, hvor personer med handicap får en portal til at fortælle om egne oplevelser.