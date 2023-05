Tilioq samler interessenter om handicappolitik

Kassaaluk Kristensen Fredag, 12. maj 2023 - 16:43

Tirsdag næste uge samles politikere, departementschefer, socialrådgivere og grønlandske foreninger for personer med handicap samt medarbejdere i Tilioq i Ilulissat for at diskutere handicappolitik i Grønland.

Handicaptalsmand Anja Hynne Nielsen glæder sig over den store interesse for seminaret og konferencen, der finder sted i Ilulissat. Seminaret bliver holdt i dagene 13.-15. maj, mens konferencen om handicappolitik bliver holdt den 16. maj:

- Den store interesse for konferencen tyder på, at flere har fået øjnene op for, hvor dårligt situationen på handicapområdet er. Jeg tror også det viser, at både politikere og myndigheder nu også ønsker at gøre noget ved den måde, vi som samfund behandler folk med handicap på, så vi faktisk overholder helt basale menneskerettigheder, siger handicaptalsmand Anja Hynne Nielsen i en pressemeddelelse.

Engagement skal styrkes

Tilioq beretter, at personer med handicap og deres pårørende har en daglig kamp for at få støtte, og at flere opgiver og flytter ud af landet for at få bedre livsmuligheder.

Formålet med konferencen er at styrke det tværfaglige samarbejde og engagement i det fælles ansvar for at sikre en implementering af FN’s handicapkonvention i Grønland.

- Vi samler myndigheder, eksperter og handicaporganisationer fra hele landet for at se hinanden i øjnene og finde frem til, hvordan vi sikrer, at Grønland er et sted, hvor der er plads til alle på tværs og på trods af handicap, siger handicaptalsmanden.

Paneldebat om erfaring og ideer

Deltagerne til konferencen skal blandt andet komme med deres erfaringer og deres bud på forbedringer på området. Formålet er at komme med fælles løsninger, som Grønland kan stå sammen om at implementere hele FN's handicapkonvention.

- Vi har brug for, at vi skaber rammer og politik, der først og fremmest har individet i fokus – frem for systemet. Lige nu taber vi alt for mange borgere i processer omkring sagsbehandlingen. Vi har behov for at gøre op med vores system, der sidder fast i en forældet silotænkning, siger Anja Hynne Nielsen.

For at kickstarte seminaret inviterer Tilioq og handicapforeninger til et åbent hus i Ilulissat lørdag den 13. maj med overskriften Nothing about us without us, som også er en del af koalitionen mellem Siumut og IA´s mantra om Grønland i Rigsfællesskabet og verden.