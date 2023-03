Efter tildeling af kvote: Naalakkersuisut tvinges til eksportstop af hvidhval

Thomas Munk Veirum Lørdag, 04. marts 2023 - 09:36

På efterårssamlingen besluttede Inatsisartut, at Naalakkersuisut skulle give en kvote på hvidhval til Østgrønland af hensyn til kødforsyningen i området.

Den manøvre får nu den konsekvens, at produkter af hvidhval ikke længere kan sendes til familie og venner i Danmark ligesom turister ikke kan tage produkter af hvidhval ud af landet, fordi fangsten i Grønland ikke længere vurderes bæredygtig.

Det skyldes, at hvidhvaler i Østgrønland kan tilhøre en udrydningstruet bestand ved Svalbard.

Det oplyser Naalakkersuisut i en pressemeddelelse:

- Produkter af hvidhval må kun eksporteres og importeres, hvis det kan dokumenteres, at fangsten stammer fra bæredygtigt udnyttede bestande.

- Dybt beklageligt

- Den tekniske kvote til fangst af hvidhvaler i Østgrønland kan nemlig ikke udelukkes at påvirke den samlede bestand af hvidhvaler negativt, skriver Naalakkersuisut, der finder situationen dybt beklagelig:

- For Naalakkersuisut er det dybt beklageligt, at der indføres et midlertidigt eksportstop for hvidhvalsprodukter fra Grønland. Det er imod Naalakkersuisuts politiske ønsker.

- For Naalakkersuisut er det en vigtig prioritering, at borgere i landet kan sende hvidhvalkød til familie, venner og hospitalspatienter i Danmark.

Naalakkersuisut er forpligtet til at indføre eksportstoppet på grund af internationale regler, men Naalakkersuisut i gang med at undersøge mulighederne for at igen at kunne åbne for eksport af hvidhvalsprodukter fra den bæredygtigt udnyttede bestand i Vestgrønland.