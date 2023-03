TikTok-bekymring afleveret til de grønlandske myndigheder

Thomas Munk Veirum Mandag, 06. marts 2023 - 08:47

Den populære kinesiske app TikTok har trukket overskrifter den seneste tid. I USA kalder Det Hvide Hus appen for en potentiel risiko for nationens sikkerhed, og et lovforslag er på vej, som kan forbyde appen i hele landet.

I Danmark har det også vakt opmærksomhed, at Center for Cybersikkerhed, der er en del af Forsvarets Efterretningstjeneste, er kommet med en anbefaling om, at offentlige og private organisationer laver en risikovurdering af deres og deres medarbejderes brug af TikTok.

Det har blandt andet fået Folketinget til at råde medlemmer og ansatte til at slette appen på grund af risiko for spionage.

Grønlandske myndigheder orienteret

Center for Cybersikkerhed oplyser til Sermitsiaq.AG, at centret også har sendt sin anbefaling til Grønland:

- Vi har orienteret de grønlandske myndigheder om vores anbefaling vedrørende TikTok og opfordret dem til at tage stilling til sagen, oplyser centeret i en mail.

LÆS OGSÅ: Det Hvide Hus giver regeringskontorer 30 dage til at slette TikTok

Cybersikkerhedscentret har oplyst til Ritzau, at appen TikTok indsamler data i et større omfang end andre sociale medier, og det forhøjer risikoen for spionage.

Sådan lyder det fra Mark Fiedel, chef for cyberanalyse hos Center for Cybersikkerhed:

Indsamler data i stort omfang

- TikTok-appen ligger absolut i den højeste kategori i forhold til, hvilke typer data den indsamler. Andre sociale medier indsamler også data, men ikke nødvendigvis i det omfang, siger han til Ritzau og fortsætter:

- Jo flere rettigheder og adgange en app har på en telefon, desto flere sårbarheder kan det introducere.

Han tilføjer, at TikTok er ejet af en kinesiskejet appudvikler.

- Når det er en kinesisk virksomhed, så skal den følge kinesisk lovgivning. Det betyder, at kinesiske myndigheder kan sige til en virksomhed, at den skal samarbejde og eventuelt udlevere data, lyder det fra Mark Fiedel.

Sidste efterår blev der indgået en samarbejdsaftale mellem Selvstyret og Center for Cybersikkerhed om at styrke cyberforsvaret her i landet. Sermitsiaq.AG arbejder på en kommentar til sagen fra Digitaliseringsstyrelsen her i landet.