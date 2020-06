TIG: Habilitet skal undersøges åbent

Merete Lindstrøm Fredag, 05. juni 2020 - 12:58

Transparency Greenlands næstformand, Anita Hoffer, vil ikke kommentere på den konkrete sag om, hvorvidt formanden for Naalakersuisut, Kim Kielsen, har været inhabil i forhold til forhøjelse af stenbiderkvoten.

- Vi har fulgt med i sagen, og jeg vil gerne sige noget generelt om habilitetsspørgsmålet, siger hun til Sermitsiaq.AG.

Grunden til at TIG ikke går ind i enkelte sager er, at de simpelthen ikke har ressourcer til at undersøge, hvad der er fakta i pågældende sager forklarer næstformanden.

- Vi har ikke mere viden, end det pressen ligger frem. Det er også derfor, vi er fortalere for, at vi har en stærk presse. Det betyder jo, at tingene kommer frem, hvis der er noget at sætte en finger på, siger Anita Hoffer.

Åbenhed er bedst for alle

Hun pointerer, at alle involverede må have en interesse i mest mulig åbenhed.

- Den pågældende bør også have interesse i at få undersøgt, om der er noget om snakken. Vi kan kun råbe om så meget åbenhed som muligt i de sager. Lad endeligt tingene blive undersøgt, det mener vi selvfølgelig, at man skal og bør gøre, siger hun.

Hvis der er mistanke, handler det jo om, at sagen bliver undersøgt, og her skal den eller de involverede parter ikke blande sig

- Hvis der er spørgsmål om inhabilitet, så må den pågældende person træde tilbage og lade andre afgøre om vedkommende er inhabil eller ej, fastslår næstformanden.

Transparency International Greenland har fået ny formand i denne uge, men da den nye formand, Birita í Dali, er specialkonsulent i Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug, er det organisationens politik, at en anden udtaler sig om sager der vedrører området. Derfor har Sermitsiq.AG talt med afgående formand og nuværende næstformand Anita Hoffer.