Transparency får ny formand

Nukappiaaluk Hansen Onsdag, 03. juni 2020 - 17:45

Transparency International Greenland, har til formål at forebygge korruption både nationalt og internationalt, har til foreningens årlige generalforsamling valgt ny formand i form af 33-årige Birita í Dali.

Det fremgår af en pressemeddelelse fra foreningen.

Hun er uddannet cand.scient.pol på Københavns Universitet og arbejder som specialkonsulent i Selvstyret i Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug.

Ny bestyrelse

Birita í Dali overtager posten fra Anita Hoffer, der har bestredet den siden 2014. Hun havde ikke mulighed for at genopstille grundet foreningens regler om, at man maksimalt kan vælges til to sammenhængende valgperioder.

- I et lille samfund, hvor alle kender alle, og hvor den offentlige sektor er så stor, og magten er samlet på få hænder, er det utrolig vigtigt med åbenhed og transparens, og det vil Transparency international Greenland blive ved med at arbejde for, siger den nye formand.

Bestyrelsen består efter generalforsamlingen af følgende medlemmer:

Birita í Dali, Formand, specialkonsulent i Selvstyret

Anita Hoffer, Næstformand, stabsdirektør, INI A/S

Dora Drechsel, Direktør, Kalaallit Forsikring A/S

Klaus Kuch Jensen, Direktør, Greenland Oil Spill Response A/S (nyt medlem)

Sara Olsvig, Phd studerende

Karen Heilmann Lennert, konsulent, Deloitte (nyt medlem)

Anja Rindom Bøndergaard, jurist, Ombudsmanden for Inatsisartut (nyt medlem)

Suppleanter: Naaja Nathanielsen, Direktør for Kriminalforsorgen og Christian P. Jerimiassen, selvstændig.