Tidligere Kair-topleder får bestyrelsespost i mineselskab

Fredag, 19. marts 2021 - 13:00

Tidligere bestyrelsesformand for Kalaallit Airports Johannus Egholm Hansen er ny bestyrelsesmedlem i Bluejay Mining.

Det meddeler mineselskabet på sin Twitter-profil.

- Det er en fornøjelse at byde Johannus velkommen i selskabet og i bestyrelsen. Johannus bringer færdigheder, der supplerer og forbedrer virksomheden, når vi fortsætter med at få tempoet op med at sikre projektfinansiering til byggefasen af ​​Dundas ilmenite-projekt efter udstedelsen af ​​udnyttelseslicensen og hoveddistributionsaftalen, siger bestyrelsesformand for Bluejay Mining, Rod McIllree.

Johannus Egholm Hansen trak sig som bestyrelsesformand for Kalaallit Airports efter tre år og syv måneder på posten sidste år.

Bluejay Mining fik sidste år udnyttelsestilladelse for et område på 64 kvadratkilometer ved Moriusaq, som er gyldig for de næste 30 år. Her fik mineselskabet retten til at udnytte tunge mineraler, herunder ilmenit og andre titanbærende tunge mineraler i området.

Det har ikke været muligt for Sermitsiaq.AG for at få kommentar af Johannus Egholm Hansen.