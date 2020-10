Bestyrelsesformand i KAIR stopper

Thomas Munk Veirum Torsdag, 01. oktober 2020 - 05:04

Kalaallit Airports skal have ny bestyrelsesformand. Johannus Egholm Hansen har nemlig valgt at træde tilbage, skriver han onsdag på mediet LinkedIn.

- Jeg er i dag, efter min egen vilje, trådt tilbage som formand for bestyrelsen for Kalaallit Airports Group, skriver Johannus Egholm Hansen på LinkedIn onsdag aften.

Han ønsker ikke at kommentere beslutningen yderligere over Sermitisiaq.AG.

Bestyrelsesformandens afgang sker, mens det ene af selskabets tre lufthavnsbyggerier er i krise.

Annulleret udbud

I august blev udbuddet på anlæggelsen af lufthavnen i Qaqortoq således annulleret, fordi de indkomne bud var for dyre i forhold til selskabets budget.

I den forbindelse anbefalede bestyrelsesformanden en kortere landingsbane, hvis byggeriet skulle holdes inden for det budget, som selskabet har fået stillet til rådighed af politikerne.

Det forslag har dog mødt politisk modstand fra Sydgrønland, der ikke ønsker en kortere lufthavn. På den anden side kan Naalakkersuisut få svært ved at finde flere penge til at komme i projektet, så landingsbanen kan få den oprindeligt planlagte længde.

Stor erfaring med lufthavne

Johannus Egholm har stået i spidsen for Kalaallit Airports i de sidste tre år og syv måneder. Her har han fået arbejdet med de nye lufthavne i Nuuk og Ilulissat sat i gang.

Erhvervsmanden blev formand for Kalaallit Airports i marts 2017. På det tidspunkt havde han allerede mere end 25 års erfaring indenfor lufthavns- og ingeniørvirksomhed.

Johannus Egholm Hansen kommer fra Færøerne og havde blandt andet arbejdet for Vágar Airport på Færøerne, hvor han fra 2009 til 2014 var næstformand. Her stod han blandt andet i spidsen for en udvidelse af lufthavnen.

På LinkedIn skriver Johannus Egholm Hansen, at han er overbevist om, at lufthavnene vil være en af de bedste investeringer Grønland nogensinde har foretaget, hvis ejerne holder kursen

- Ikke kun på grund af de direkte fordele for rejsende, flyselskaber, krydstogtskibe osv., men også på grund af de mange indirekte og socioøkonomiske fordele for virksomhederne og for Grønland samfundet som helhed, skriver den nu tidligere bestyrelsesformand.

De tilbageværende medlemmer af bestyrelsen er: