Tidligere højesteretsdommer skal repræsentere Selvstyret i voldgift

Fredag, 27. maj 2022

Mineselskabet Greenland Minerals har sendt et klageskrift mod Selvstyret og den danske stat, hvor Greenland Minerals beder om en voldgiftssag.

Voldgiftssagen involverer tre dommere, hvor hver part udpeger én dommer hver, og så enes man om en den tredje dommer. Den tredje dommer er formand.

Selvstyret oplyser til Sermitsiaq.AG, at man har udpeget tidligere højesteretsdommer Poul Søgaard som repræsentant for Selvstyret og den danske stat i voldgiften. Poul Søgaard var dommer i Højesteret fra 1997 til 2014, og i årene 2014 til 2017 var han desuden præsident for Højesteret.

Greenland Minerals har inddraget den danske stat, fordi råstoffer var dansk ansvarsområde, da Greenland Minerals fik efterforskningstilladelse i 2007.

Tæt på enighed om formand

Mineselskabet har på sin side udpeget Veijo Heiskanen - en finsk advokat med base i Schweiz.

Veijo Heiskanen er ekspert i voldgiftssager og har gennem 25 år deltaget i adskillige voldgiftssager inden for olie og gas, minedrift og byggeri. Det skriver han på sin Linkedin-profil.

Selvstyret oplyser videre, at man er tæt på at nå til enighed med Greenland Minerals om, hvem der skal være formand for voldgiftssagen.

Hver part har stillet med 3 kandidater, og én af kandidaterne på begge lister, så der bliver formodentlig enighed om den samme person. Der er tale om en dansker, lyder det i et skriftligt svar fra Departementet for Råstoffer og Justitsområdet.

Håber stadig på afvisning

Greenland Minerals argumenterer i klageskriftet for, at selskabet har ret til en udnyttelsestilladelse i det omdiskuterede Kuannersuit-projekt.

Hvis ikke selskabet kan få udnyttelsestilladelse, vil selskabet have erstatning med henvisning til, at uranforbuddet ifølge selskabet kan betegnes som ekspropriation, da det gør Kuannersuit-projektet umuligt.

Modsat meldte daværende naalakkersuisoq for råstoffer Naaja Nathanielsen ud, at Greenland Minerals krav om en voldgift er grundløst, og at selskabet må føre en sag ved de grønlandske domstole i stedet.

Departementet oplyser til Sermitsiaq.AG, at det stadigvæk er Selvstyrets syn på sagen:

- Det er kun voldgiftsdommerne, som kan tage stilling til dette, og vi vil ønske, at dette er det første, som voldgiften tager stilling til, så vi ikke kommer til at bruge unødvendige ressourcer.