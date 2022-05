Tidligere amerikansk ambassadør lovpriser Trumps købstilbud

Kassaaluk Kristensen Torsdag, 05. maj 2022 - 13:16

I en afsluttende debat under det republikanske senat-primærvalg i Pennsylvania onsdag, tog debatten en gevaldig drejning, da USA’s tidligere ambassadør i Danmark udtrykte ros, til Donald Trumps gamle ide om at købe Grønland fra Danmark.

Det skriver mediet thedailybeast.com torsdag.

Under debatten blev Carla Sands spurgt om, hvad hun synes om købetilbuddet fra daværende præsident Donald Trump, hvortil hun svarede:

- Jeg syntes, det var en fantastisk ide, for han er en forretningsmand. Og vi ved, at Danmark ikke har råd til at udvikle eller forsvare Grønland, sagde Carla Sands.

Carla Sands var USA’s ambassadør i Danmark under Donald Trumps administration og hun stiller nu op til Senat-valget i Pennsylvania.

Bølger af forargelse

I august 2019 blev det bekræftet, at daværende præsident i USA, Donald Trump kiggede på mulighederne for et køb af Grønland af Danmark.

Siden stod forargede borgere, politikere og forskere i kø for at gøre det klart, at Grønland ikke er til salg, mens Danmarks statsminister Mette Frederiksen kaldte tilbuddet for ’absurd’.

Politikerne i landet tog afstand fra købstilbuddet men udtrykte interesse for samhandel og mere samarbejde med USA.

Det afviste købstilbud resulterede i, at USA’s præsident Trump aflyste sit besøg til Danmark i september 2019.