Partier tager kraftigt afstand fra Trumps ønske

- Vi er ikke til salg og er ikke en handelsvare. Hvis Trump virkelig mener det, kan han kun drømme om det. Og det viser vel også endelig hans forvrængede syn på sine medmennesker, lyder det fra IA’s formand Muté B. Egede.

Han påpeger, at Grønland, Danmark og USA har en aftale – igaliku-aftalen – for parterne har aftalt at arbejde ligeværdigt og med respekt for hinanden.

Koloni-tiden er over

Samarbejdspartiets ene Inatsisartut-medlem har ikke meget tilovers om Donald Trumps udtalelse.

- Det er jo helt vanvittigt fra Donald Trump. Mon ikke han gør det for at skabe opmærksomhed til de arktiske. Han kan ikke mene det alvorligt. Koloni-tiden er ovre, og Donald Trump skade de gode forhold som Grønland og Danmark har til USA ved at udtale sig sådan noget, siger Samarbejdspartiets Tillie Martinussen.

- Vi mener, at Donald Trump skal droppe planerne og i stedet begynde med at finde ud af, hvor meget Californien, Florida og Alaska koster, da vi vil gerne købe dem, griner Tillie Martinussen, og gør lidt grin med præsidentens tilbud.

Muté B. Egede vil hellere fokusere på at udvikle samhandlen mellem USA og Grønland, dette til gavn for Grønlands erhvervsliv og samfund.

Han anerkender dog, at fokus på Arktis er vokset de seneste år.

- Det er ikke løbet en eneste næse forbi, at fokus på arktis vokser og vokser. Det betyder også, at vi som et samfund, der antalsmæssigt ikke er mange skal være beredte på det. Da mange konsekvenser både positivt og negativt vil komme. Den fokus der er startet, er først lige begyndt, siger han.

Grønland bliver selvstændigt

Siumuts medlem i Inatsisartut, Karl-Kristian Kruse hæfter sig ved, at landet er på vej til at blive et selvstændigt land.

- Når vi har arbejdet så hårdt for at blive selvstændig, så er det klart, at landet ikke er til salg. Hvorfor skulle landet også sælges? Spørger Karl-Kristian Kruse retorisk.

Samme holdning har Pele Broberg (PN) og påpeger, at den danske regering skal holde sig fra USA’s frieri.

- Ikke at vores land er til salg. Men hvis nogen prøver at købe landet, så er det ikke Danmark, der skal svare for os. Det er os, der skal svare, og svaret er et klart nej, siger Pele Broberg.

Han understreger dog, at der er fare på færde, når en præsident fra en stormagt overvejer at købe landet.

- Selvfølgelig er det farligt. Især når vi tænker på, hvad USA har gjort for de oprindelig folk i Alaska, hvor de laver reservater for dem. Skal vi så også sættes i reservater, hvis USA overtager landet? Siger Pele Broberg.

Varsomme skridt

Inatsisartut-medlemmerne understreger, at Formanden for Naalakkersuisut skal være varsom, når han holder møde med den danske statsminister Mette Frederiksen og USA’s præsident Donald Trump, i næste måned.

- Jeg vil opfordre Formanden for Naalakkersuisut til ikke at handle forhastet og holde fast ved vores interesser, når han sammen med den danske Statsminister møder den amerikanske Præsident. Og hvis der er nogen ting, som Naalakkersuisut har kendskab til af, hvad amerikanerne har af tanker, så skal disse ting op på bordet, lyder det fra Muté B. Egede (IA).

Det giver gode handelsmuligheder

Når USA’ præsident viser en klar interesse i Arktis og Grønland, så kan Grønland udnytte den interesse til gavn for landet, mener Atassuts formand Siverth K. Heilmann.

- Vi vil hellere fokusere på handelsmuligheder med Amerika. Der er gode muligheder i at kigge mod vest, og der kan være gode trafikmuligheder både til havs og via luften, siger han.

Han pointerer, at formanden for Naalakkersuisut Kim Kielsen og statsminister Mette Frederiksen sandsynligvis vil have en kort samtale med USA’s præsident. Det skal udnyttes.

-Vi kan udnytte hans interesse ved at forhandle os frem til gode aftaler landene imellem, siger Siverth K. Heilmann.