Naalakkersuisut: Grønland er ikke til salg

Kassaaluk Kristiansen Fredag, 16. august 2019 - 11:02

- Vi har et godt samarbejde med USA, og vi ser det som et udtryk for generel større interesse i at investere i vores land og de muligheder vi tilbyder. Grønland er naturligvis ikke til salg. Sådan lyder den korte kommentar fra Formanden for Naalakkersuisut, efter de amerikanske medier breakede nyheden om USA’s præsident Donald Trump ønsker at købe Grønland.

- Da det drejer sig om uofficielle meldinger, har Naalakkersuisut ingen yderligere kommentarer, lyder det.

Kommentaren kommer efter USA’s præsident Donald Trump, har luftet sine tanker om muligheden for at købe Grønland. Donald Trump har udvist interesse for Grønlands geopolitiske placering og landets ressorucer, og har tilmed spurgt sine rådgivere, om landet kan købes.

Samhandel – ikke salg

Naalakkersuisoq for udenrigsanliggender, Ane Lone Bagger, mener, at Grønland og USA i stedet skulle finde punkter, hvor landene imellem kunne handle med hinanden.

- Vi er åben for samhandel, men vi er ikke til salg, siger Ane Lone Bagger, og havde ikke yderligere kommentarer til Trumps indkøbsliste.

USA har senest tidligere købt De Vestindiske Øer fra Danmark i 1917, og siden kaldt øerne Virgin Islands.