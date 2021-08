Thårup: Selvstyret må ind og afhjælpe ventelister

Redaktionen Tirsdag, 10. august 2021 - 07:49

Margrethe Thårup Andersen, der selv underviser, har oplevet, at tre unge droppede ud af GUX, fordi de ikke kunne få deres børn passet på grund af en lang venteliste i Qaqortoq. Samme situation oplevede hun sidste år til skolestart efter sommerferien.

- Kommunen har reserveret fem pladser til unge studerende, hvilket ikke er nok. Omvendt kan vi ikke bare give de unge ubetinget ret til en daginstitutionsplads, da det så vil gå ud over personer, der er i arbejde. Problemstillingen er alvorlig, fastslår Margrethe Thårup Andersen, der blev valgt ind i kommunalpolitik ved det seneste valg.

Anspændt økonomi

Set i lyset af Kommune Kujalleqs meget anspændte økonomi mener hun, at landspolitikerne må tage affære og påtage sig et ansvar, så unge ikke mister muligheden for at få en uddannelse.

- Jeg har oplevet en ung kvindelig studerende, der for alt i verden ville have en uddannelse og som måtte tage sit barn med til undervisningen. Barnet blev i visse sammenhænge sendt uden for klasselokalet. Det er prisværdigt, at moderen ville have en uddannelse, der vil gavne vort samfund. Men det er ikke i orden, at moderen er tvunget til at byde sit barn sådanne forhold, siger Margrethe Thårup Andersen.

Hun håber, at Selvstyret vil tage initiativ til at finde løsninger sammen med kommunen, da det er vigtigt at få flest mulige unge i uddannelse.

Læs også: Opråb: Studerende må droppe ud på grund af venteliste