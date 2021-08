Opråb: Studerende må droppe ud på grund af venteliste

Redaktionen Mandag, 09. august 2021 - 10:21

De tre studerende står på en lang venteliste og har derfor valgt at droppe ud af Campus Kujalleq, oplyser Margrethe Thårup Andersen i en pressemeddelelse.

- I maj 2021 opfordrede jeg borgmesteren i Kommune Kujalleq til at tage kontakt til Naalakkersuisoq for Uddannelse, Kultur, Idræt og Kirke og fortælle om denne problematik, da vi bliver nødt til at handle, forklarer hun.

Margrethe Thårup Andersen forholder sig ikke til, at det er en kommunal opgave at sikre de nødvendige daginstitutionspladser, der ikke ligger i regi af Selvstyret, hvorfor henvisning til at inddrage Naalakkersuisoq for Uddannelse, Kultur, Idræt og Kirke virker meningsløs.

Økonomien er udfordret

Kommune Kujalleq er imidlertid udfordret på økonomien og har netop fået lov til at optage et ekstraordinært banklån for ikke at komme i en likviditetskrise. Borgmesteren har desuden varslet en omfattende sparerunde for at få økonomien på ret køl.

Det falder imidlertid Siumut-politikeren for brystet, at man allerede før skoleåret starter, mister studerende.

- Det kan ikke være rigtigt, at systemet ikke giver studerende en mulighed for at tage en uddannelse, påpeger hun, der opfordrer til, at man står sammen for at finde en løsning på problematikken, da det er et stort politisk ønske – uanset partifarve – at unge mennesker skal tage en uddannelse.